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Pirmdiena, 12. oktobris, 2026 07:43

Ogrē nedēļa sāksies mākoņaina, bet bez būtiskiem nokrišņiem

LETA/OgreNet
Ogrē nedēļa sāksies mākoņaina, bet bez būtiskiem nokrišņiem
Foto: pexels.com
Pirmdiena, 12. oktobris, 2026 07:43

Ogrē nedēļa sāksies mākoņaina, bet bez būtiskiem nokrišņiem

LETA/OgreNet

Ogrē šodien gaisa temperatūra būs no +7 līdz +12 grādiem. Debesis pārsvarā būs mākoņainas, vakarpusē iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs dienvidu/dienvidrietumu vējš ar ātrumu līdz 3m/s, brāzmās līdz 8m/s, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Pirmdien dažviet Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus, vairāk nokrišņu būs Kurzemē, prognozē sinoptiķi.

Starp mākoņiem uzspīdot saulei, gaiss iesils līdz +10..+13 grādiem. Pūtīs lēns dienvidu, dienvidrietumu vējš, Kurzemē - mainīga virziena vējš.

Rīgā nav gaidāmi būtiski nokrišņi un saule parādīsies tikai brīžiem, pūtīs lēns dienvidu, dienvidrietumu vējš, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +12 grādiem.

Laikapstākļus nosaka izzūdošs ciklons. Atmosfēras spiediens 1006-1010 hektopaskāli jūras līmenī.

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