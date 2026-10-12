Ogrē nedēļa sāksies mākoņaina, bet bez būtiskiem nokrišņiem

Pirmdien dažviet Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus, vairāk nokrišņu būs Kurzemē, prognozē sinoptiķi.
Starp mākoņiem uzspīdot saulei, gaiss iesils līdz +10..+13 grādiem. Pūtīs lēns dienvidu, dienvidrietumu vējš, Kurzemē - mainīga virziena vējš.
Rīgā nav gaidāmi būtiski nokrišņi un saule parādīsies tikai brīžiem, pūtīs lēns dienvidu, dienvidrietumu vējš, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +12 grādiem.
Laikapstākļus nosaka izzūdošs ciklons. Atmosfēras spiediens 1006-1010 hektopaskāli jūras līmenī.