- Norises vieta: Ogres bibliotēka
- Datums: 2025. gada 24. oktobris
- Laiks: plkst. 14.00
Semināra laikā dalībniekiem būs iespēja:
- Iegūt aktuālu informāciju par normatīvo regulējumu un lietotāju pienākumiem drošu un tiesisku lidojumu veikšanai;
- Uzzināt par prasībām, kas jāievēro, lai dronus izmantotu gan hobija, gan profesionāliem mērķiem;
- Piedalīties tālvadības pilotu klātienes teorētisko zināšanu eksāmenos:
- Atvērtās kategorijas A2 apakškategorijas eksāmens;
- Specifiskās kategorijas (STS) eksāmens atbilstoši standartscenārijiem.
Sīkāka informācija par eksāmenu kārtību un izcenojumiem pieejama Civilās aviācijas aģentūras tīmekļvietnē:
https://droni.caa.gov.lv/talvadibas-pilotu-kvalifikacija/
Eksāmenu kārtošanai būs nodrošināta piemērota telpa un datori ar stabilu interneta pieslēgumu.
Dalībai seminārā lūdzu aizpildiet anketu.