Pirmdiena, 20.10.2025 15:37
Leonīda, Leonīds
Pirmdiena, 20.10.2025 15:37
Leonīda, Leonīds
Pirmdiena, 20. oktobris, 2025 14:44

Ogrē notiks eminārs par bezpilota lidaparātu izmantošanu

Ogresnovads.lv/OgreNet
Ogrē notiks eminārs par bezpilota lidaparātu izmantošanu
Foto: Ogres novads
Pirmdiena, 20. oktobris, 2025 14:44

Ogrē notiks eminārs par bezpilota lidaparātu izmantošanu

Ogresnovads.lv/OgreNet

Ogres novada pašvaldība sadarbībā ar Civilās aviācijas aģentūru aicina interesentus uz informatīvu semināru par bezpilota lidaparātu (dronu) izmantošanu. Seminārs sniegs noderīgu informāciju par dronu izmantošanas iespējām un drošības prasībām.

  • Norises vieta: Ogres bibliotēka
  • Datums: 2025. gada 24. oktobris
  • Laiks: plkst. 14.00

Semināra laikā dalībniekiem būs iespēja:

  • Iegūt aktuālu informāciju par normatīvo regulējumu un lietotāju pienākumiem drošu un tiesisku lidojumu veikšanai;
  • Uzzināt par prasībām, kas jāievēro, lai dronus izmantotu gan hobija, gan profesionāliem mērķiem;
  • Piedalīties tālvadības pilotu klātienes teorētisko zināšanu eksāmenos:
    • Atvērtās kategorijas A2 apakškategorijas eksāmens;
    • Specifiskās kategorijas (STS) eksāmens atbilstoši standartscenārijiem.

Sīkāka informācija par eksāmenu kārtību un izcenojumiem pieejama Civilās aviācijas aģentūras tīmekļvietnē:
https://droni.caa.gov.lv/talvadibas-pilotu-kvalifikacija/

Eksāmenu kārtošanai būs nodrošināta piemērota telpa un datori ar stabilu interneta pieslēgumu.

Dalībai seminārā lūdzu aizpildiet anketu.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?