Pirmajā lekcijas daļā audzēkņi tiks iepazīstināti ar NATO organizācijas struktūru un lomu, kā arī ar līdzšinējo sadarbību ar Sauszemes spēku Mehanizēto kājnieku brigādi. Otrajā lekcijas daļā Artilērijas diviziona, Kaujas atbalsta bataljona un Štāba sakaru rotas pārstāvji informēs jauniešus par dienesta iespējām un aktuālajām vakancēm Nacionālajos bruņotajos spēkos.
Jau ziņots, ka 2016. gadā NATO samitā Varšavā NATO valstu un valdību vadītāji apstiprināja vienošanos par daudznacionālo bataljona līmeņa kaujas grupu izvietošanu Baltijas valstīs un Polijā. Kaujas grupu izveides un izvietošanas mērķis ir veicināt NATO īstenoto atturēšanu un stiprināt alianses aizsardzību. Savukārt 2017. gada 19. jūnijā Ādažu bāzē notika svinīgā NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas sagaidīšanas ceremonija.
Daudznacionālo kaujas grupu Latvijā vada Kanāda, un to veido vairāk nekā 1500 karavīru no Albānijas, Čehijas, Itālijas, Islandes, Kanādas, Melnkalnes, Polijas, Slovākijas, Slovēnijas un Spānijas, kas rotācijas kārtībā pilda dienesta pienākumus Latvijā, piedaloties mācībās kopā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, tādējādi uzlabojot savietojamību ar reģionālajiem sabiedrotajiem, lai spētu reaģēt uz drošības vides izaicinājumiem.
Iedzīvotāju ievērībai!
Laikā no 19. līdz 21.aprīlim pa Latvijas autoceļiem pārvietosies sabiedroto un Nacionālo bruņoto spēku militārā tehnika maršrutā Ādaži – Ogre – Jēkabpils – Rēzekne – Malnava – Ādaži.
Bruņotie spēki aicina ar izpratni izturēties pret iespējamiem satiksmes kustības īslaicīgiem apgrūtinājumiem.
Iespēju robežās operatīvā informācija par Nacionālo bruņoto spēku un sabiedroto aktivitātēm ir pieejama bruņoto spēku Twitter profilā @Latvijas_armija, Facebook lapā @Latvijasarmija, kā arī Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes Facebook lapā @MehanizetaBrigade.
Informāciju sagatavoja Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigāde