Semināra laikā dalībnieki iepazīs psiholoģiskās noturības jēdzienu un tās nozīmi stresa un krīzes apstākļos. Tiks pārrunāts, kā saglabāt iekšējo līdzsvaru un pielāgoties pārmaiņām, kā atjaunot savus resursus pēc sarežģītām pieredzēm.
Dalībnieki apgūs arī praktiskus paņēmienus un vienkāršas pašpalīdzības metodes, ko iespējams izmantot ikdienā, lai stiprinātu emocionālo noturību un labbūtību.
Šī gada laikā Ogres novadā īstenoti vairāki izglītojoši un informatīvi pasākumi, kuros runāts par drošību un noturību dažādos līmeņos - kopienas, organizācijas, novada un valsts mērogā. Šoreiz fokuss būs uz individuālo līmeni - kā stiprināt iekšējo noturību un spēju saglabāt līdzsvaru arī izaicinošos apstākļos.
Ņemot vērā lielo sabiedrības interesi, reģistrācija dalībai seminārā vairs nav iespējama.
Seminārs notiek projekta "NVO tīkls Ogres novada drošībai" gaitā, tas tiek īstenots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu.
Projekta mērķis ir stiprināt Ogres novada nevalstisko organizāciju kapacitāti, veicināt sadarbību starp nevalstiskajām organizācijām, pašvaldību un valsts institūcijām, kā arī iesaistīt sabiedrību izglītojošos semināros un praktiskos pasākumos, lai paaugstinātu sabiedrības noturību un gatavību reaģēt krīzes situācijās.