Trešdiena, 22.10.2025 09:32
Airisa, Irīda, Īrisa
Trešdiena, 22.10.2025 09:32
Airisa, Irīda, Īrisa
Trešdiena, 22. oktobris, 2025 08:16

Ogrē notiks seminārs par psiholoģisko noturību krīzes situācijās

Leta
Ogrē notiks seminārs par psiholoģisko noturību krīzes situācijās
Foto: freepik
Trešdiena, 22. oktobris, 2025 08:16

Ogrē notiks seminārs par psiholoģisko noturību krīzes situācijās

Leta

Šovakar plkst. 18 Ogresgrīvas pusmuižā, Rīgas ielā 21a, notiks seminārs "Psiholoģiskā noturība krīzes situācijās", informēja Ogres novada pilsoniskās sadarbības un attīstības biedrībā.

Semināra laikā dalībnieki iepazīs psiholoģiskās noturības jēdzienu un tās nozīmi stresa un krīzes apstākļos. Tiks pārrunāts, kā saglabāt iekšējo līdzsvaru un pielāgoties pārmaiņām, kā atjaunot savus resursus pēc sarežģītām pieredzēm.

Dalībnieki apgūs arī praktiskus paņēmienus un vienkāršas pašpalīdzības metodes, ko iespējams izmantot ikdienā, lai stiprinātu emocionālo noturību un labbūtību.

Šī gada laikā Ogres novadā īstenoti vairāki izglītojoši un informatīvi pasākumi, kuros runāts par drošību un noturību dažādos līmeņos - kopienas, organizācijas, novada un valsts mērogā. Šoreiz fokuss būs uz individuālo līmeni - kā stiprināt iekšējo noturību un spēju saglabāt līdzsvaru arī izaicinošos apstākļos.

Ņemot vērā lielo sabiedrības interesi, reģistrācija dalībai seminārā vairs nav iespējama.

Seminārs notiek projekta "NVO tīkls Ogres novada drošībai" gaitā, tas tiek īstenots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu.

Projekta mērķis ir stiprināt Ogres novada nevalstisko organizāciju kapacitāti, veicināt sadarbību starp nevalstiskajām organizācijām, pašvaldību un valsts institūcijām, kā arī iesaistīt sabiedrību izglītojošos semināros un praktiskos pasākumos, lai paaugstinātu sabiedrības noturību un gatavību reaģēt krīzes situācijās.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?