Ogrē notiks Senioru skolu pārstāvju informatīvais pasākums

Interesentiem būs iespēja satikt Senioru skolu darba praktiķus, uzzināt vairāk par vadlīniju Senioru skolu pasākumu satura veidošanai izmantošanu savā darbā, diskutēt par niansēm, iepazīt dažādas pieredzes un noslēgumā piedalīties kontaktinformācijas apmaiņas tirdziņā. Tie, kuriem jautājumu daudzums ir apjomīgāks, pasākuma laikā varēs izmantot iespēju pieteikties individuālai ekspertu nākotnes konsultācijai.
Lai iegūtu vietu dalībai pasākumā, aizpildiet anketu šajā saitē: https://ej.uz/informativi_senioruskolas_1
Pieteikšanās pasākumam obligāta – vietu skaits pasākumā ir ierobežots.
Papildus drošībai un respektējot pierastos dalībnieku reģistrēšanās veidus, kā arī dalībniekus, kuru iespējas reģistrēties elektroniski ir ierobežotas, iespēja pieteikties, zvanot vai sūtot īsziņu uz tālruni 29449622 vai rakstot e-pastā līdz 23. septembrim (ieskaitot).
Šis ir pirmais no pieciem informatīvajiem pasākumiem, kas norisināsies katrā no Latvijas reģioniem un Rīgā. Semināram Ogrē aicina prioritāri pieteikties Vidzemes NVO, kas uzsākušas vai plāno uzsākt Senioru skolu darbu.