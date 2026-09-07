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Pirmdiena, 7. septembris, 2026 13:13

Ogrē notiks Senioru skolu pārstāvju informatīvais pasākums

Ogresnovads.lv/OgreNet
Ogrē notiks Senioru skolu pārstāvju informatīvais pasākums
Foto: pexels.com
Pirmdiena, 7. septembris, 2026 13:13

Ogrē notiks Senioru skolu pārstāvju informatīvais pasākums

Ogresnovads.lv/OgreNet

Vidusdaugavas NVO centrs aicina Senioru skolu pārstāvjus, kuri plāno organizēt Senioru skolu aktivitātes, pieteikties pirmajam informatīvajam pasākumam šī gada 25.septembrī Ogres Centrālajā bibliotēkā, Brīvības ielā 35, Ogrē, Ogres novadā. Pasākuma laiks no plkst. 11:00 līdz 13:00.

Interesentiem būs iespēja satikt Senioru skolu darba praktiķus, uzzināt vairāk par vadlīniju Senioru skolu pasākumu satura veidošanai izmantošanu savā darbā, diskutēt par niansēm, iepazīt dažādas pieredzes un noslēgumā piedalīties kontaktinformācijas apmaiņas tirdziņā. Tie, kuriem jautājumu daudzums ir apjomīgāks, pasākuma laikā varēs izmantot iespēju pieteikties individuālai ekspertu nākotnes konsultācijai.

Lai iegūtu vietu dalībai pasākumā, aizpildiet anketu šajā saitē: https://ej.uz/informativi_senioruskolas_1

Pieteikšanās pasākumam obligāta – vietu skaits pasākumā ir ierobežots. 

Papildus drošībai un respektējot pierastos dalībnieku reģistrēšanās veidus, kā arī dalībniekus, kuru iespējas reģistrēties elektroniski ir ierobežotas, iespēja pieteikties, zvanot vai sūtot īsziņu uz tālruni 29449622 vai rakstot e-pastā  līdz 23. septembrim (ieskaitot).

Šis ir pirmais no pieciem informatīvajiem pasākumiem, kas norisināsies katrā no Latvijas reģioniem un Rīgā. Semināram Ogrē aicina prioritāri pieteikties Vidzemes NVO, kas uzsākušas vai plāno uzsākt Senioru skolu darbu.

Atbalstot Senioru skolu darbības uzsākšanu Latvijā jau šajā rudenī, aicinām Jūs publicēt informāciju par Vidzemes Senioru skolu informatīvo semināru OGRĒ 25.septembrī plkst.11:00

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