Forumā tiks analizēts dronu un bezpilota sistēmu potenciāls gan ekonomikas attīstībā, inovācijās un eksportā, gan arī nacionālās drošības un aizsardzības spēju stiprināšanā.
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Krauja uzsver: “Dronu tehnoloģijas mūsdienās strauji attīstās, turklāt tās arvien plašāk tiek izmantotas dažādās tautsaimniecības jomās – dažādu dabas un infrastruktūras objektu apsekošanā, lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, enerģētikā un loģistikā. Vienlaikus būtiski pieaug arī šo tehnoloģiju nozīme valsts drošības un aizsardzības stiprināšanā, tieši tādēļ ir īpaši svarīgi veidot saskarsmes punktus starp uzņēmējiem, inovāciju izstrādātājiem un ieviesējiem un aizsardzības nozares pārstāvjiem, lai kopīgi attīstītu jaunas idejas un risinājumus.”
Programma paredz gan diskusiju paneļus, gan praktiskas dronu demonstrācijas, kā arī iespēju iepazīties ar Latvijas uzņēmumu sasniegumiem robotikas, autonomo sistēmu un bateriju tehnoloģiju jomā. Pašvaldība norāda, ka forums sniegs platformu jaunu sadarbības projektu veidošanai un ideju apmaiņai starp dažādu nozaru pārstāvjiem.
Pasākuma mērķis ir veicināt ciešāku sadarbību starp tehnoloģiju uzņēmumiem, izglītības iestādēm, inženieriem un aizsardzības sektora pārstāvjiem, attīstot vienotu dronu tehnoloģiju ekosistēmu Latvijā. Pasākumu organizē Ogres novada pašvaldība.