Ogre palīdzēs Lielvārdei ar gāzi

Ogres novada domes 29. septembra sēdes informatīvajā daļā SIA «Ogres namsaimnieks» valdes loceklis Kaspars Grīnbergs nāca klajā ar šādu piedāvājumu. Aptuveni 20 līdz 25 procenti no kopējās saražotās siltumenerģijas apjoma arī Ogrē ir no gāzes. K. Grīnbergs norāda, ka, protams, aizvien vairāk apkures nodrošināšanā tiek palielināts šķeldas apjoms, bet daļa joprojām ir dabasgāzes katlumājas, kas ir decentralizētas atsevišķos rajonos Ogrē, kur joprojām nav iespējams uzstādīt šķeldas katlumājas, kas šobrīd nav arī ekonomiski pamatoti.



«Apzinoties, ka dabasgāzes resurss kļūst aizvien dārgāks, arvien nepieejamāks, mēs nolēmām, ka sāksim laicīgi gatavoties šai apkures sezonai, un meklējām gāzi jau maija sākumā. Šo jautājumu atrisinājām – SIA «Ogres namsaimnieks» gāzi piegādāja no Norvēģijas, attiecīgi tā noglabāta Inčukalna gāzes krātuvē. Cena tobrīd bija dārgāka nekā biržā – gāze maksāja aptuveni 90 eiro par megavatstundu, bet mēs to visam nākamajam gadam, visai apkures sezonai iepirkām par aptuveni 115 eiro. Tā bija stabila vērtība, jo vienu brīdi cena par megavatstundu sasniedza pat 300 eiro, tātad mūsu lēmums iepirkt gāzi un noglabāt šīs rezerves bija pareizs. Attiecīgi esam izskatījuši vairākus modeļus, kā ar saviem gāzes krājumiem padalīties ar Ikšķili un Lielvārdi, lai paglābtu iedzīvotājus no lielā siltumenerģijas cenu kāpuma dabasgāzes dēļ,» stāsta K. Grīnbergs, piebilstot, ka Saeima galīgajā lasījumā apstiprinājusi grozījumus Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā, ieviešot vēl četrus jaunus atbalsta pasākumus mājsaimniecībām un juridiskajiem lietotājiem elektroenerģijas, dabasgāzes un siltumenerģijas cenu straujā pieauguma daļējai kompensēšanai.



«Līdz ar šo lēmumu situācija novadā izlīdzināsies, bet šobrīd Lielvārdes pilsētā, kur apkures sistēma ir ļoti decentralizēta un gāzes katlumājas ir pie pašvaldības iestādēm, ir iespējams izmantot šo mūsu salīdzinoši lētāko dabasgāzi, nodrošinot nepieciešamo siltuma enerģiju. Mēs varētu padalīties ar savu gāzes resursu, lai lielvārdieši apkurinātu savas telpas. Attiecīgi janvārī un februārī, kad mums pašiem šī gāze būs nepieciešama, indikācijas rāda, ka cena būs zemāka, jo, piemēram, Paldiskos Igaunijā top vēl viens gāzes terminālis, piegādes būs daudz drošākas, un šo gāzi mūsu reģionam varēs piegādāt aizvien vairāk. Tas ir pamats cerēt, ka gāzes cena stabilizēsies un šis resurss kļūs ievērojami lētāks. Šobrīd mums šis resurss pieejams par labāku cenu, un mēs to varam pārdalīt par labu Lielvārdes Kultūras centram, skolām, citām pašvaldības iestādēm, lai paglābtu situāciju patlaban,» skaidro K. Grīnbergs. Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis norādīja, ka šāds lēmums būtu samērīgs, dodot laiku sagatavoties turpmākajām apkures sezonām.

Dzintra Dzene, Ogres Vēstis Visiem