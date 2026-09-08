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Otrdiena, 8. septembris, 2026 07:50

Ogrē par turpat 18% pieaugs siltumenerģijas tarifs

OgreNet / Leta
Ogrē par turpat 18% pieaugs siltumenerģijas tarifs
Ilustratīvs attēls no unsplash.com
Otrdiena, 8. septembris, 2026 07:50

Ogrē par turpat 18% pieaugs siltumenerģijas tarifs

OgreNet / Leta

SIA "Ogres namsaimnieks" informē, ka Ogrē no 1. oktobra par 17% pieaugs siltumenerģijas tarifs. Siltumenerģijas ražošanas tarifs palielināsies no 60,31 eiro par megavatstundu (MWh) līdz 71,16 eiro par MWh jeb par 18%, bet pārvades un sadales tarifs - no 8,90 eiro par MWh līdz 10,38 eiro par MWh jeb par 17%.

Siltumenerģija jaudas maksa jeb fiksētais maksājums par rezervēto siltuma jaudu nemainīsies.

Līdz ar to siltumenerģijas gala tarifs no 69,21 eiro par MWh palielināsies līdz 81,53 eiro par MWh jeb par 18%.

Savukārt siltumenerģijas gala tarifa siltumenerģijas komponente divdaļīga tarifa gadījumā ar akcīzes nodokli un neparedzēto ieņēmumu komponenti palielināsies no 70,02 eiro par MWh līdz 82,19 eiro par MWh jeb par 17%.

Kā liecina "Firmas.lv" informācija, SIA "Ogres namsaimnieks" reģistrēta 2015. gadā. Uzņēmums pilnībā pieder Ogres novada pašvaldībai un tā pamatkapitāls ir 2,8 miljoni eiro.

Uzņēmums pērn strādāja ar 13,66 miljonu eiro apgrozījumu un 441 190 eiro peļņu.

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