Ogrē, Brīvības ielā 11, blakus bērnu laukumiņam izvietota spēka vārdu siena, uz kuras var atstāt labus, gādīgus, iedrošinošus, atbalstošus vai iedvesmojošus vārdus bērniem un jauniešiem, kuriem šobrīd nepieciešams atbalsts.
Tāpat, noskenējot uz sienas redzamo QR kodu, var veikt ziedojumu, lai palīdzētu bērniem un jauniešiem, kuriem nepieciešamās procedūras nav tiešā valsts vai pašvaldības atbildībā vai tām nav pieejams budžeta finansējums, bet tās būtiski uzlabo bērnu un jauniešu funkcionālo stāvokli. Šiem bērniem regulāra rehabilitācija – fizioterapija, ergoterapija un masāžas – ir izšķirošas cīņā par patstāvīgu, pilnvērtīgu dzīvi.
Katri noziedotie 5 eiro ir 5 terapijas minūtes bērnam ar kustību traucējumiem. Ziedot iespējams arī tiešsaistē.
Ogres novada Kultūras centrs un Ogres novada pašvaldība aicina ikvienu iedzīvotāju veltīt dažus mirkļus spēka vārdu uzrakstīšanai un iespēju robežās atbalstīt arī ar ziedojumu. Spēka vārdu siena Ogrē pieejama līdz 6. janvārim.
Ik gadu labdarības maratons “Dod pieci!” aktualizē kādu sabiedrībā nozīmīgu tēmu un atbalsta tās sabiedrības grupas, kurām tas ir patiesi nepieciešams. Labdarības maratona virsmērķis ir cilvēciskāka vide – katrs “Dod pieci!” stāsts ir par to, kur mums kā sabiedrībai ar sevi vēl jāstrādā.
Visi maratonā saziedotie līdzekļi nonāk labdarības organizācijas “Ziedot.lv” rīcībā, lai apmaksātu rehabilitācijas pakalpojumus bērniem un jauniešiem ar kustību traucējumiem. Katrs ziedojums tādējādi kļūs par ieguldījumu bērna spējā kustēties, mācīties, kļūt patstāvīgiem un dzīvot pilnvērtīgi.