Vizīte tika organizēta Rēzeknes pilsētas domes īstenotā projekta “Ūdens resursu ilgtspējīga izmantošana tūrisma attīstībai Latvijas-Krievijas robežpilsētās – Rēzeknē un Ostrovā” ietvaros. Tā mērķis ir pārveidot pilsētu ūdens resursus Rēzeknē un Krievijas pilsētā Ostrovā par ilgtspējīgāku un pievilcīgāku vietu to iedzīvotājiem un apmeklētājiem, saglabājot līdzsvaru starp sociālajiem, ekonomiskajiem un vides faktoriem. Šim nolūkam projekta partneri izstrādā pētījumus par ūdens baseiniem Rēzeknē un Ostrovā, kā arī veido materiālus ilgtspējīgiem ūdens krastmalu tūrisma maršrutiem. Savukārt šo pašvaldību tūrisma dalībniekiem tiek piedāvātas apmācības mārketingā, sadarbībā (klasteru veidošanā) un tūrisma attiecībās ar ilgtspējīgu pārvaldību un dabas resursiem.
Lai izzinātu un izvērtētu esošo Latvijas pieredzi ūdens resursu piedāvāto iespēju efektīvā izmantošanā un izstrādātu integrētu dabas resursu pārvaldības rokasgrāmatu, kā arī nodotu šo pieredzi Krievijas kolēģiem, projekta Latvijas puses partneri šajā nedēļā apmeklē vairākas pašvaldības, kā vienu no pieturas punktiem maršrutā iekļaujot arī Ogri – pilsētu divu upju krastos.
Ogres novada būvvaldes ainavu arhitekte Senija Smiltniece vizītes dalībniekus – Rēzeknes pilsētas domes speciālistus, kā arī pārstāvjus un studentus no Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātes Ainavu arhitektūras un plānošanas katedras – informēja par Ogres vēsturisko attīstību, no kūrortpilsētas pirmskara periodā kļūstot par industriālās ražošanas pilsētu un šobrīd atkal tiecoties atgūt kādreizējo kūrorta šarmu. Viesiem tika piedāvāta iespēja apmeklēt Brīvības ielas skvēru, Ogres upes krasta lejas promenādi un šogad ekspluatācijā nodoto aizsargmolu (straumvirzi) Pārogrē, Dambja ielas apkārtnē un uzzināt vairāk par šo infrastruktūras attīstības projektu īstenošanu. Tāpat viņi guva priekšstatu arī par pašvaldības īstenoto pieeju pilsētvides veidošanā kopumā, jo īpaši saistībā ar esošo ūdens resursu piedāvātā potenciāla izmantošanu iedzīvotāju rekreācijas nodrošināšanai un tūristu piesaistei. Saņemtā informācija būs noderīga projekta turpmākajā realizācijā, izstrādājot rokasgrāmatu, nodrošinot zināšanu un pieredzes pārnesi un īstenojot citas projekta ietvaros paredzētās aktivitātes. Viesi atzinīgi novērtēja Ogres novada pašvaldības paveikto un atzina, ka Ogre viņus pārsteidza ar savu redzējumu un paveikto ūdensmalu un kopējās pilsētvides attīstībā.
Projekts “Ūdens resursu ilgtspējīga izmantošana tūrisma attīstībai Latvijas-Krievijas robežpilsētās – Rēzeknē un Ostrovā” (“Sticky urban areas”) tiek īstenots ar Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam finansiālu atbalstu. Līdztekus Rēzeknes pilsētas domei kā partneri projektā piedalās arī Latvijas Lauksaimniecības universitāte un 2 institūcijas no Krievijas – Ostrovas rajona administrācija un Pleskavas Valsts universitāte.