Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums paredz, ka administratīvi teritoriālās reformas rezultātā Ogre kļūs par valstspilsētu, līdz ar to pilsēta ir ieguvusi tiesības kļūt par pilntiesīgu LLPA biedru pēc šī gada pašvaldību vēlēšanām. Līdz tam Ogres novada dome uz sadarbības līguma pamata varēs piedalīties asociācijas organizētajās sanāksmēs un paust viedokli par jebkuru LLPA biedru interešu skarošu jautājumu.
Preses konferencē piedalījās LLPA prezidents, Jūrmalas domes priekšsēdētājs Gatis Truksnis, Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis un LLPA izpilddirektors Viktors Valainis.
LPPA izpilddirektors V. Valainis izteica gandarījumu par Ogres pievienošanos LLPA, atzīstot, ka lielo pilsētu saime iegūs ļoti spēcīgu un pieredzējušu biedru. Viņš uzvēra, ka valsts pilsētu apvienošanās vienā organizācijā ir gan liels pienesums valdībai un Saeimai, gan arī pašām valsts pilsētām, strādājot Latvijas un Eiropas līmenī, kā arī ārpus Eiropas Savienības robežām. V. Valainis pauda prieku par Ogres pievienošanos LLPA, atzīstot, ka šis ir bijis sen gaidīts notikums.
"Pilsētas ir ekonomiskās un sociālās dzīves dzinējspēks. Man ir liels prieks, ka Ogre nāk mūsu pulkā, palielinot LLPA dalībnieku skaitu uz divciparu skaili – 10. Asociācija un arī Latvija no šī lēmuma tikai iegūs. Apsveicu Egilu Helmani un novēlu ražīgu darbu mums visiem," preses konferencē komentēja LLPA prezidents, Jūrmalas domes priekšsēdētājs G. Truksnis.
Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis: "Man ir prieks, ka jau pavisam drīz – pēc pašvaldību vēlēšanām Ogre kļūs par pilntiesīgu Latvijas lielo pilsētu saimes dalībnieku.” Domes priekšsēdētājs uzskata, ka pievienošanās LLPA būs spēcīgs pamats valsts pilsētu interešu aizstāvībai valdībā. Valstspilsētas nodrošina konkurētspējīgus pakalpojumus dažādās nozarēs, turklāt šajās pilsētās ir liels iedzīvotāju skaits, tieši tāpēc valsts pilsētām būtu jāpiešķir papildu finansējums attīstībai. E. Helmanis ir gandarīts un pagodināts par Ogres novada centra jauno statusu, kas pilsētai un visam novadam kopumā sniegs daudz priekšrocību. “Esmu pārliecināts, ka valstspilsētas statuss dos plašākas iespējas ne tika Ogres, bet visa jaunā Ogres novada attīstībai un izaugsmei, mums būs plašākas iespējas piedalīties investīciju projektos, saņemt lielāku valsts atbalstu, līdz ar to jaunais statuss veicinās visu Ogres novada iedzīvotāju labklājības līmeņa paaugstināšanos – ikvienas pašvaldības uzdevums taču ir strādāt tās iedzīvotāju labā."
LLPA ir dibināta 2001. gada 23. augustā, lai veidotu ciešāku sadarbību ekonomiskajā, saimnieciskajā un kultūras jomā starp Latvijas Republikas lielo pilsētu pašvaldībām. LLPA biedri šobrīd ir 9 lielākās Latvijas pilsētas – Daugavpils, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Rīga, Ventspils un Valmiera. No šodienas piepulcējies desmitais biedrs – Ogres valstspilsēta.