Ogres rajona slimnīcas vadītājs Dainis Širovs, Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš, izpilddirektors Pēteris Špakovskis, izpilddirektora vietniece Dana Bārbale, kā arī vairāku pašvaldības iestāžu vadītāji pagājušajā nedēļā notikušajā tiešsaistes sanāksmē apsprieda jautājumus saistībā ar gatavošanos masveida vakcinācijas procesa organizēšanai.
Ogres rajona slimnīca ir gatava nodrošināt masveida vakcinēšanu, izveidojot vakcinācijas centru Ogrē. "Gatavojoties masveida vakcinācijai, esam pieteikuši vakcīnas Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Ogres novada iedzīvotājiem. Plānojam izveidot piecas mediķu brigādes, kas nodrošinās iespēju vakcinēt visa jaunveidojamajā Ogres novada iedzīvotājus. Vakcinācijai ir jānotiek stingrā mediķu uzraudzībā, tāpēc esam nolēmuši izveidot vienu spēcīgu vakcinācijas centru.
Ogre kā vakcinācijas centrs ir izvēlēts tieši drošības apsvērumu dēļ, jo cilvēku reakciju uz vakcīnu nevar iepriekš paredzēt. Lielākoties cilvēkiem pēc vakcīnas saņemšanas nav īpašas reakcijas, taču reakcijas gadījumi atsevišķos gadījumos var izpausties, mums ir jābūt gataviem sniegt arī neatliekamo medicīnisko palīdzību, tāpēc būtiski, ka netālu atrodas slimnīca," informē slimnīcas vadītājs.
Vakcinācijas centra ierīkošanai ir nepieciešamas piemērotas telpas – pietiekami plašas, lai varētu ierīkot nodalījumus vakcinēšanas procedūras veikšanai, ar atsevišķu ieeju un izeju, ar vides pieejamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai vakcinēšanas dienās ir nepieciešama arī pašvaldības policijas darbinieku klātbūtne. Ir jādomā arī par iedzīvotāju nogādāšanu uz vakcinācijas centru un atpakaļ mājās.
Ņemot vērā vakcinācijas centra ierīkošanai izvirzītos nosacījumus, sanāksmes laikā Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis un priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš pauda viedokli, ka Ogrē piemērotākā vieta vakcinācijas centra ierīkošanai būtu vai nu Ogres novada Sporta centrs, vai Ogres basketbola skola, vai arī piemērotas telpas kādā citā iestādē – par vietas izvēli plānots izlemt šonedēļ. "Mums mediķu uzstādījums ir skaidrs, apzināsim iespējas un visiem spēkiem sniegsim palīdzību mediķiem, lai sagatavotos masveida vakcinācijai. Aicinu arī kaimiņu novadu pašvaldību vadītājus atbalstīt slimnīcas iniciatīvu, būt atsaucīgiem, atbalstīt mediķus, organizēt transportu iedzīvotājiem, tādējādi veicinot vakcinācijas procesu un paātrinot sabiedrības dzīves atgriešanos normālās sliedēs," uzsver E. Helmanis.
Pēc D. Širova teiktā, vakcinēšana varētu notikt sestdienās, vakcinējot pat 500 cilvēkus dienā.
Par masveida vakcinēšanas centra atrašanās vietu un vakcinēšanas procesa norises kārtību iedzīvotāji savlaicīgi tiks informēti.