Ogres Centrālā bibliotēka ir viens no spilgtākajiem bibliotēku piemēriem Eiropā, kas darbojas saskaņā zaļās domāšanas principiem, izceļas ar pārdomātu un videi draudzīgu arhitektūru, kā arī ir pilnībā aprīkota ar zaļajām tehnoloģijām un mūsdienīgiem pakalpojumiem. Lai runātu par Vācijas bibliotekāriem šobrīd tik aktuālajiem jautājumiem, tika uzrunāta tieši Ogres Centrālā bibliotēka un tās speciālisti.
15. aprīlī Tībingenas Universitāte Vācijā organizēja tiešsaistes semināru vācu bibliotekāriem, lai parādītu zaļās bibliotēkas piemēru Latvijā. Seminārā ar stāstiem par Ogres Centrālo bibliotēku kā ēku, kas būvēta uz ilgtspējības principiem, ēkas arhitektūru un bibliotēkas zaļajiem risinājumiem, dalījās viens no ēkas arhitektiem Rūdis Rubenis, ēkas projekta vadītājs Edgars Asars, Ogres Centrālās bibliotēkas direktore Jautrīte Mežjāne un bibliotēku informācijas speciāliste Aija Bremšmite.
Zaļo bibliotēku tematika Vācijā šobrīd ir ļoti aktuāls temats, ko apliecināja arī semināra dalībnieki. Vācijas bibliotekāri apstiprināja, ka semināra laikā iegūtā informācija ir radījusi vēl lielāku interesi un pārliecību, ka Ogres Centrālā bibliotēka ar īpašajiem risinājumiem un pakalpojumiem bibliotēkas lietotājiem ir jāredz arī klātienē.
"Dalība seminārā “Ogres Centrālā bibliotēka – atvērta, zaļa, moderna” mums ir ne tikai liels gods, bet arī skaidrs apliecinājums tam, ka esam līdzvērtīgi un nozīmīgi partneri Eiropas bibliotēku tīklā. Tas, ka tieši mūsu pieredze zaļās domāšanas un ilgtspējīgas arhitektūras jomā tika izvēlēta par paraugu Vācijas kolēģiem, uzsver mūsu kopīgā darba starptautisko vērtību. Esmu pārliecināta, ka šāda informācijas apmaiņa Latvijas un Vācijas stratēģiskās partnerības ietvaros ir neatsverama – tā ļauj mums ne vien iedvesmot citus ar mūsu mūsdienīgajiem risinājumiem, bet arī nostiprina pārliecību, ka Latvijas bibliotēku pieredze ir konkurētspējīgs un augstu novērtēts zināšanu resurss, no kura mācās arī Eiropas vadošie speciālisti," atzīst Ogres Centrālās bibliotēkas direktore Jautrīte Mežjāne.
Tiešsaistes seminārā “Ogres Centrālā bibliotēka – atvērta, zaļa, moderna” piedalījās vairāk nekā 50 bibliotekāru no Vācijas un Latvijas.
Par Latvijas un Vācijas stratēģisko partnerību
2025. gada 25. aprīlī Latvijas Bibliotekāru biedrības konferences “Iesaiste, sadarbība, attīstība – bibliotēkas veiksmes pamats” laikā Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB), Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) un Vācijas Bibliotēku asociāciju federālās savienības “Bibliotēka un informācija Vācijā” (Bibliothek & Information Deutschland, BID) parakstīja sadarbības līgumu un uzsāk jaunu stratēģisku partnerību, kuras mērķis ir veicināt ciešāku profesionālo sadarbību un zināšanu apmaiņu starp Latvijas un Vācijas bibliotēkām un to speciālistiem laika posmā no 2025. gada jūnija līdz 2028. gada jūnijam.
Līdz šim notikušas vairākas Latvijas un Vācijas bibliotekāru sadarbības aktivitātes un pieredzes apmaiņas. To mērķis ir stiprināt institucionālās un profesionālās saites starp Latvijas un Vācijas bibliotēkām, veicināt zināšanu apmaiņu ar kopīgām programmām, pasākumiem un publikācijām, kā arī veidot ilgtermiņa partnerības un profesionālus tīklus.
Vairāk par Latvijas – Vācijas stratēģisko partnerību aicinām lasīt Latvijas Bibliotēku portālā.