Mākslinieks ir slavenākais un iecienītākais ainavists, kura darbu skaits mērāms tūkstošos, darbi saglabājušies kā muzejos, tā privātkolekcijās arī ārpus Latvijas. Viņa mākslas darbi ir saņēmuši dažādus apbalvojumus gan Latvijas, gan pasaules mērogā.
Pilsētas uzpošana norisināsies līdz 25. martam, un savu vietu Ogrē atradīs vairāki desmiti apgleznotu olu, kas šogad būs ievērojami lielākā skaitā, kā arī jau iemīļotie Lieldienu zaķi.
Iedzīvotāji un pilsētas viesi aicināti pavasara saules spēku un Lieldienu sajūtu smelties dabā, garās pastaigās un pavasarīgos piedzīvojumos. Lai pastaiga pilsētā būtu aizraujošākā un izdotos atrast visas paslēptās olas un satikt Lieldienu zaķi, ikviens no 26.marta ir aicināts izmantot Ogres novada Tūrisma informācijas centra izstrādāto īpašo Lieldienu rotājumu maršrutu 5 km garumā ar 10 apskates punktiem.
Lieldienu rotājumi nesteidzīgai apskatei pilsētā būs pieejami līdz 12. aprīlim.
Ogrē sāk gatavoties Lieldienām
Līdz ar astronomiskā pavasara iestāšanos vērīgākie Ogres pilsētas iedzīvotāji un viesi būs pamanījuši, ka pilsētā uzsākta Lieldienu dekorāciju uzstādīšana.Arī šogad pilsētu rotās vides objekti ar mākslinieka Vilhelma Kārļa Purvīša – pirmā latviešu gleznotāja, kurš konsekventi veltījis savu mākslu Latvijas dabas attēlošanai –daiļrades motīviem.