Ogrē, Skrīveros, Lielvārdē un Madlienā atgriežas vides akcija “Dod riepām otru dzīvi”

"Pavasara riepu maiņas sezona tradicionāli ir laiks, kad pieaug interese par riepu nodošanas iespējām, taču šī tēma nav aktuāla tikai dažas nedēļas – mēs vides akciju īstenojam jau gadiem un redzam, kā praktiski uzlabojas sabiedrības paradumi. Sadarbībā ar novadu pašvaldībām un reģionālajiem atkritumu apsaimniekotājiem, mēs strādājam, lai nodrošinātu pēc iespējas plašāku un ērtāku piekļuvi riepu nodošanai. Jo vairāk šo punktu būs, jo vieglāk būs pieņemt atbildīgu lēmumu arī tiem autovadītājiem, kuri līdz šim riepas uzglabājuši mājās vai, diemžēl, atstājuši tām nepiemērotās vietās,” uzsver Uldis Skrebs, AS “AJ Power Recycling” valdes loceklis.

Vides akcija “Dod riepām otru dzīvi” jau astoto gadu tiek organizēta sadarbībā ar reģionālajiem atkritumu apsaimniekotājiem un pašvaldībām, un tās mērķis ir veicināt atbildīgu nolietoto riepu apsaimniekošanu. Riepas ir videi kaitīgas preces, tāpēc ir svarīgi to utilizēšanu uzticēt atbilstošiem pārstrādes uzņēmumiem. Vides akciju “Dod riepām otru dzīvi” organizē AS “AJ Power Recycling” sadarbībā ar SIA “3R” un SIA “Ķilupe”.

Praktiskā informācija iedzīvotājiem

Akcijas laikā iedzīvotājiem iespējams bez maksasnodot vieglo automašīnu riepas (četras vieglo automašīnu riepas bez diskiem) – kravas automobiļu, traktortehnikas un industriālās tehnikas riepas netiek pieņemtas. Nolietotās vieglo automašīnu riepas bez maksas tiks pieņemtas SIA “Ķilupe” šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumos:

No 06.05.2025. līdz 11.05.2025.

OGRĒ, AKMEŅU IELĀ 43B (darba laiks: darba dienās 10.00–19.00, brīvdienās un svētku dienās 10.00–16.00).

LIELVĀRDĒ, DRAVNIEKU IELĀ 9C (darba laiks: O., T. 10.00–14.00; C. 14.00–19.00; Pk., S. 10.00–15.00.; P., Sv. un svētku dienas – slēgts).

No 12.05.2025. līdz 18.05.2025.

SKRĪVEROS, BIRZES IELĀ 2A (darba laiks: O., T. 10.00–18.00; C. 12.00–20.00; Pk., S. 10.00–18.00. P., Sv. un svētku dienas – slēgts).

MADLIENA, “ŠĶIROTAVA” (darba laiks: O., T. 10.00–14.00; C. 14.00–19.00; Pk., S. 10.00–15.00.; P., Sv. un svētku dienas – slēgts).

KOKNESĒ, PAUGU IELĀ 1D (darba laiks: O. 10.00–18.00; C. 11.00–19.00; Pk., S. 10.00–18.00. P., T., Sv. un svētku dienas – slēgts).

Pārējā laikā šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumos un citur vieglo automašīnu riepas iespējams nodot par samaksu. Tāpat šajos laukumos iespējams nodot izlietotus svina un cita veida akumulatorus, visu veida baterijas, eļļas filtrus un smēreļļas. Laukumu saraksts pieejams: https://bit.ly/skirosanas-laukumi

Ko nozīmē “otrā dzīve” riepām?

Atbildīga riepu pārstrāde būtiski samazina negatīvo ietekmi uz vidi un ļauj šo materiālu izmantot atkārtoti. Savāktās riepas tiek pāršķirotas un sagatavotas pārstrādei, pēc tam nogādātas uz rūpnīcām Eiropā, kur tās pārtop granulās. Iegūtās granulas izmanto sporta laukumu segumu izgatavošanā, ceļu būvē un celtniecībā, paklājiņu, paliktņu un citu tehnisku izstrādājumu ražošanā.

Vides akcijas „Dod riepām otru dzīvi” mērķis ir informēt sabiedrību par riepu kaitīgumu un veicināt to nodošanu pārstrādei, nevis atstāšanu vidē vai sadzīves atkritumos. Ik gadu šīs iniciatīvas ietvaros tiek savākti simtiem tonnu riepu, kas tiek atbildīgi apsaimniekotas.

Par AS “AJ Power Recycling”

AS “AJ Power Recycling” darbojas tekstilizstrādājumu, izlietotā iepakojuma, videi kaitīgu preču un elektrisko/elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas sistēmās, kuras pārrauga Valsts vides dienests (VVD). AS “AJ Power Recycling” uzņēmumiem sniedz 100% atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas. AS “AJ Power Recycling” ietilpst “AJ Power” uzņēmumu grupā. “AJ Power” darbojas kopš 2014.gada, un uzņēmumu grupas apgrozījums 2024.gadā bija vairāk kā 110 miljoni eiro.