Ogrē šodien uzsāks centralizētās apkures pieslēgšanu

Vienlaikus uzņēmumā atgādina, ka dzīvojamās mājās siltumapgādes sistēma ir pielāgota ārgaisa temperatūras svārstībām. Ārgaisa temperatūrai sasniedzot +12 grādus pēc Celsija un augstāk, apkure automātiski izslēgsies. Siltumapgādes sistēmas automātiskā pielāgošana ārgaisa temperatūras svārstībām nodrošina iedzīvotājiem komforta līmeni dzīvokļos, kā arī apkures izmaksu samazināšanos, jo siltā laikā apkure automātiski atslēgsies, tādējādi ļaujot ietaupīt maksu par siltumenerģiju.

Jāņem vērā! Ja pēc apkures pieslēgšanas dzīvoklī silda tikai daļa radiatoru vai ir zināms, ka kaimiņu dzīvokļos ir silti radiatori, bet Jūsu dzīvoklī nav, lūdzam sazināties ar Avārijas dienestu, zvanot uz tālruņa numuru 65022261, lai tiktu veikta apkures sistēmas atgaisošana.

Cik šogad maksāsim?

“Ogres Namsamnieks” informē, ka augustā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) tika iesniegts siltumenerģijas tarifa projekts. Izmaiņas tarifā saistītas ar iepirktās dabasgāzes cenas un iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņām, kā arī neparedzēto ieņēmumu komponentes par 2023.gadu iekļaušanu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa aprēķinā.

Ogrē apkures sezona iesāksies ar nelielu siltumenerģijas tarifa samazinājumu salīdzinājumā ar iepriekšējo apkures sezonu, bet novembrī maksa par siltumenerģiju sasniegs iepriekšējās apkures sezonas līmeni.

Jāņem vērā, ka 2023. gada siltuma tarifā bija iekļauti neparedzētie ieņēmumi par periodu no 2022. gada 15. oktobra līdz 2023. gada 31. oktobrim. Šie ieņēmumi veidojās no kurināmā cenu svārstībām enerģētiskās krīzes laikā. SIA “Ogres Namsaimnieks” pieņēma lēmumu neparedzētos ieņēmumus atgriezt iedzīvotājiem viena gada laikā, t.i., līdz 2024. gada 31.oktobrim. Tas nozīmē, ka no 2024. gada novembra siltumenerģijas tarifs būs iepriekšējās apkures sezonas līmenī – 85,21 EUR par megavatstundu.

Siltumenerģijas cenas samazinājums pagājušajā apkures sezonā ir tiešā veidā saistīts ar iedzīvotājiem atgriezto pārmaksu par siltumenerģiju, kas veidojusies 2022./2023.gada apkures sezonā. Savukārt plānotais cenas pieaugums jaunajā apkures sezonā ir faktiskā maksa par siltumenerģiju atbilstoši šī brīža kurināmā tirgus cenām.

SIA “Ogres Namsaimnieks” paskaidro, ka siltumenerģijas pakalpojuma sniegšanas izmaksas nav mainījušās. Siltumenerģijas tarifa mainīgā komponente ir kurināma izmaksas, kas ietekmē siltumenerģijas gala cenu.

Siltumenerģijas tarifi Ogres novadā

No šodienas Jumpravā siltumenerģijas tarifs samazināsies līdz 60,86 EUR par megavatstundu, Madlienā, Suntažos, Lauberē un Ķeipenē - līdz 72,1, Lēdmanē - līdz 82,25 EUR par megavatstundu. Savukārt Lielvārdē tarifs no šodienas pieaugs līdz 118,6 EUR par megavatstundu, bet no 8.oktobra samazināsies līdz 81,99 EUR par megavatstundu.