Tihanovska uzrunājusi starptautisko sabiedrību, aicinot Baltkrievijas draugus 7.februārī paust atbalstu baltkrievu tautas cīņai par brīvību, taisnību un demokrātiju. Tāpat Tihanovska aicināja piedalīties solidaritātes akcijā vairākos veidos - rīkot solidaritātes pasākumus, sūtīt vēstules politieslodzītajiem Baltkrievijā, izgaismot ēku fasādes Baltkrievijas neatkarības karoga krāsās, vai arī rakstīt ziņas un uzņemt video, tos publicējot sociālajos medijos ar tēmturi "#StandWithBelarus".
Svētdiena, 7. februāris, 2021 20:09
Ogre solidarizējas ar Baltkrieviju
Atsaucoties baltkrievu demokrātiskās kustības līderes Svetlanas Tihanovskas un iniciatīvas grupas aicinājumam, šovakar līdz ar citām pasaules pilsētām, Baltkrievijas Solidaritātes dienas akcijā, atbalstu pauž arī Ogre, izgaismojot Loka tiltu Baltkrievijas neatkarības simbola - baltsarkanbaltā karoga krāsās.
Kā norāda Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis: "Atbalstot šo akciju mēs parādam, ka Ogrei tāpat kā daudzām citām pilsētām pasaulē, rūp Baltkrievijas liktenis".