Objektu paredzēts izbūvēt uz šogad ekspluatācijā nodotā aizsargmola (straumvirzes) pie Ogres upes ietekas Daugavā – vietā, kas ir viegli pamanāma jebkuram, kurš dodas cauri Ogres pilsētai, izmantojot autoceļu A6. Projekta mērķis ir attīstīt aizsargmola rekreācijas teritoriju, izveidojot torņveida dizaina objektu – bāku uz mola.
20 m augstā torņa konstrukcija tiks veidota kā metāla karkass ar tērauda kolonnām, sijām un saitēm. Ārsienu apdarei 16 m augstumā tiks izmantotas fasādes metāla kasetes, paredzot virsmu ar rūsējuma efektu. Tā augšdaļā visās četrās fasādēs iecerēts izvietot Ogres novada logo ar izgaismojamiem burtiem; objekts ietvers arī apgaismojuma elementus, apkalpes laukumus un caurstaigājamu arku – vārtus – gājējiem. Daugavas puses fasādē zem logo zonas tiks veidota sprauga lāzera iekārtai ar kustīgu gaismas staru, tādējādi pastiprinot asociācijas par šo torni kā bāku.
“Jaunais straumvirzes mols ir ļoti iecienīts gan Ogres iedzīvotāju, gan viesu vidū, un šis objekts noteikti pastiprinās interesi par šo vietu. Aizsargmols ne tikai palīdz mums pavasarī plūdu novēršanā saistībā ar ledus sanesi no Daugavas, bet ir arī pievilcīgs dizaina objekts, kas piesaista tūristus. Šī bāka būs redzama arī no šosejas un simbolizēs Ogri ar logo, padarot šo objektu vēl pievilcīgāku”, uzsvēra Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš.
Priekšdarbi projekta īstenošanai jau ir uzsākti. Pamatojoties uz šogad izstrādāto tehnisko dokumentāciju, jūlijā tika izsludināta iepirkuma procedūra – atklātais konkurss dizaina objekta būvniecībai pie Ogres upes ietekas Daugavā. Projekta realizācijai plānots slēgt būvniecības līgumu ar tā uzvarētāju – SIA “KraftWork” – par kopējo summu 271 286,51 eiro ar PVN. Saskaņā ar veikto tirgus izpēti būvuzraudzību veiks SIA “PROKRIAL” (6050 eiro ar PVN), bet autoruzraudzību – SIA “CHR Design Solutions” (2057 eiro ar PVN).
Kopējais plānotais būvniecības ilgums ir 12 mēneši. Daļa no tai paredzētajiem līdzekļiem – 82 482,56 eiro – ieplānoti jau pašvaldības šī gada budžetā. Savukārt Finanšu komitejas sēdē tika nolemts virzīt izskatīšanai domes sēdē lēmumprojektu “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu projektam “Dizaina objekta “Logo” būvniecība pie Ogres upes ietekas Daugavā””, paredzot pašvaldības 2022. gada budžetā finansējumu tā īstenošanai 196 910,95 eiro apmērā.