No pulksten 17.00 līdz 21.00 pasākuma apmeklētāji varēja aplūkot, kā retro un luksusa klases automobiļus, tā arī uzlabotus budžeta klases auto modeļus. Pasākuma dalībnieki bija ieradušies no visas Latvijas un pat no Lietuvas un Igaunijas. To vidū varēja novērot gan populārus Youtuberus, gan arī citus auto entuziastu lokā zināmus cilvēkus.
Pēc tumsas iestāšanās, turpat autostāvvietā norisinājās ballīte ar spožām gaismām, skaļu mūziku un dejām. Spītējot nelabvēlīgajiem laikapstākļiem un lietum, izklaides turpinājās vairāku stundu garumā.
Šis pasākums iepriekš nebija saskaņots un oficiāli nevarēja notikt, līdz ar to policija sākusi divus administratīvo pārkāpumu procesus par nesaskaņota pasākuma rīkošanu Ogrē.
Valsts policijas pārstāve Līna Kaļķe plašsaziņas medijus informējusi, ka Valsts policija ir sākusi divus administratīvo pārkāpumu procesus pasākuma organizatoram – vienu par nesaskaņotu pasākuma organizēšanu un otru par epidemioloģiskās drošības prasību Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai neievērošanu.