11. septembrī Ogrē, tirdzniecības centra “Pārogre” stāvlaukumā (Druvas ielā 5), pulcējās simtiem auto entuziastu, lai atrādītu savus un apskatītu citu spēkratus. Lai gan pasākuma izziņošana notika sociālajos tīklos un pulcēšanās vieta tika turēta slepenībā, lielveikala stāvlaukuma virzienā jau no pulksten 16.00 plūda automobiļu un apmeklētāju straumes, brīžiem pat veidojot sastrēgumus un aizpildot visas tuvumā esošās stāvvietas.

No pulksten 17.00 līdz 21.00 pasākuma apmeklētāji varēja aplūkot, kā retro un luksusa klases automobiļus, tā arī uzlabotus budžeta klases auto modeļus. Pasākuma dalībnieki bija ieradušies no visas Latvijas un pat no Lietuvas un Igaunijas. To vidū varēja novērot gan populārus Youtuberus, gan arī citus auto entuziastu lokā zināmus cilvēkus.


Pēc tumsas iestāšanās, turpat autostāvvietā norisinājās ballīte ar spožām gaismām, skaļu mūziku un dejām. Spītējot nelabvēlīgajiem laikapstākļiem un lietum, izklaides turpinājās vairāku stundu garumā.


Šis pasākums iepriekš nebija saskaņots un oficiāli nevarēja notikt, līdz ar to policija sākusi divus administratīvo pārkāpumu procesus par nesaskaņota pasākuma rīkošanu Ogrē.


Valsts policijas pārstāve Līna Kaļķe plašsaziņas medijus informējusi, ka Valsts policija ir sākusi divus administratīvo pārkāpumu procesus pasākuma organizatoram – vienu par nesaskaņotu pasākuma organizēšanu un otru par epidemioloģiskās drošības prasību Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai neievērošanu.

