Ir izvietotas iebrauktuves barjeras, kases automāti un cits autostāvvietas aprīkojums. Būvobjektu pilnībā pabeigt plānots līdz 30. jūnijam.
Blakus Jūlija Marsona skulptūrai drīzumā tiks novietots mūsdienīgs viedais sols, kas darbosies uz saules baterijām un pie tā varēs ne vien uzlādēt elektriskās ierīces, bet arī uzzināt Ogres novada vēsturi, klausoties audio materiālus no solā iestrādātiem audio skaļruņiem. Šī sola rāmis veidots no oglekļa tērauda, koka un rūdītā stikla elementiem. Izturīgi materiāli un pārdomāts dizains garantē ļoti augstu izturību pret ārējiem apstākļiem un ilgstošu darbību bez traucējumiem. Viedajā solā iestrādāts arī automātiskais LED apgaismojums, kurš ieslēdzās pēc saulrieta.
Turpinās ceļu būvdarbi Poruka ielā, tos plānots pabeigt līdz jūlija beigām.
Gājēju ietvē Vidus prospektā darbi ir pilnībā pabeigti – noņemts nolietotais asfaltbetons un ieklāts jauns bruģakmens.
Pārogrē, Jāņa Čakstes prospektā, turpinās ceļu būvdarbi divos posmos. Ceļa posmā gar estrādi notiek sagataves darbi, bet Lašupēs jau tiek ieklāts jauns asfaltbetons.
Ogres novada pašvaldības Ielu un ceļu uzturēšanas nodaļas vadītājs Pēteris Bužers informē, ka atputekļošanas darbi ielās ar grants segumu Ogrē un Ogresgalā ir pabeigti. Atputekļošana veikta, uzirdinot mitru ielas seguma virskārtu un tajā iestrādājot kalcija hlorīda granulas tās piesaista gaisa mitrumu un tādā veidā būtiski samazina putekļu izplatīšanos. Iestrādātais materiāls līdzsvaro mitruma līmeni tā, ka mitrums paliek ceļa augšējā slānī.