Trešdiena, 15.07.2026 10:27
Egija, Egmonts, Egons, Henrihs, Henriks
Trešdiena, 15.07.2026 10:27
Egija, Egmonts, Egons, Henrihs, Henriks
Trešdiena, 15. jūlijs, 2026 06:33

Ogrē uz gājēju pārejas notriekts jaunietis – viņa māte ir no sirds sašutusi par apdrošinātāju rīcību

OgreNet
Ogrē uz gājēju pārejas notriekts jaunietis – viņa māte ir no sirds sašutusi par apdrošinātāju rīcību
Foto: LETA
Trešdiena, 15. jūlijs, 2026 06:33

Ogrē uz gājēju pārejas notriekts jaunietis – viņa māte ir no sirds sašutusi par apdrošinātāju rīcību

OgreNet

Raidījumā "Bez Tabu" vērsusies Ogres iedzīvotāja Gunta, kuras dēls, kurš negadījuma brīdī vēl bija nepilngadīgs, pagājušā gada rudenī Ogrē tika notriekts uz gājēju pārejas. Lai gan Valsts policija šī gada pavasarī pieņēma lēmumu sodīt vainīgo autovadītāju ar 55 eiro administratīvo naudas sodu, cietušā ģimenei tagad nākas saskarties ar apgrūtinājumiem, mēģinot saņemt kompensāciju no apdrošināšanas kompānijas.


Sadursmes rezultātā jaunietis guva fiziskas un emocionālas traumas – smadzeņu satricinājumu un gūžas sasitumu, kā arī spēcīgu psiholoģisko traumu, kuras dēļ viņš joprojām baidās šķērsot konkrēto ceļa posmu.

Papildus veselības problēmām avārijā tika sabojātas arī pusaudža personīgās mantas – saplēsts apģērbs un brilles.

Gunta vērsās pie vainīgā šofera apdrošinātāja – uzņēmuma "Compensa" –, lai piedzītu zaudējumus. Tomēr māti nepatīkami pārsteidza kompānijas pieprasījums: lai saņemtu kompensāciju, viņai jāiesniedz papildu pierādījumi un materiāli, kas apliecinātu, tieši kādas drēbes dēlam bijušas mugurā negadījuma brīdī. Cietušā mātei šādu pierādījumu šobrīd nav.

Juris Stengrevics, Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja valdes loceklis, raidījumam skaidro, ka kaut kā to tomēr vajadzētu pierādīt – tā var būt pat kaut vai ārstniecības iestāde, kas pieņēmusi šo personu.  Taču arī tad, ja apdrošinātāja prasīto pierādījumu nav, bez atlīdzības cietušais nepalikšot. 

Arī Edgars Lūcis, Compensa Vienna Insurance Group” Latvijas filiāles atlīdzību daļas vadītājs, raidījumam skaidro, ka informācija par bojātajām mantām netika fiksēta, tāpēc klientei tika lūgts sniegt papildu pierādījumus, kas varētu pierādīt zaudējumus. Nepieciešami arī provizoriskie iegādes gadi. Viņš uzsver, ka atlīdzība būs, bet tā jāspēj korekti noteikti.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?