Ogrē uz trim dienām autotransporta satiksmei slēgs dzelzceļa pārbrauktuvi

Saistībā ar remontdarbiem autotransporta satiksmei uz trim dienām tiks slēgta dzelzceļa pārbrauktuve Ogrē, Raiņa prospektā, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Pārbrauktuvi slēgs no 27.jūlija plkst.20 līdz 30.jūlija plkst.21.

Atbildīgais par darbu izpildi ir VAS "Latvijas dzelzceļš" Sliežu ceļa pārvaldes Jelgavas remonta nodaļas vadītājs.

