Atbildīgais par darbu izpildi ir VAS "Latvijas dzelzceļš" Sliežu ceļa pārvaldes Jelgavas remonta nodaļas vadītājs.
Saistībā ar remontdarbiem autotransporta satiksmei uz trim dienām tiks slēgta dzelzceļa pārbrauktuve Ogrē, Raiņa prospektā, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
Atbildīgais par darbu izpildi ir VAS "Latvijas dzelzceļš" Sliežu ceļa pārvaldes Jelgavas remonta nodaļas vadītājs.