Ārvalstu delegāciju vizītes Ogres pilsētas svētku ietvaros jau kļuvušas par tradīciju, un parasti šajā laikā Ogri apmeklē kuplāks partnerpašvaldību skaits, tostarp arī viesi no Ukrainas, Baltkrievijas, Zviedrijas, Francijas un Somijas. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju un citus apsvērumus, šogad pilsētas svētku sajūtās dalījāmies tikai ar mūsu tuvākajiem kaimiņiem – lietuviešiem un igauņiem.
Vizītes ietvaros delegācijas tikās ar Ogres novada pašvaldības vadību, izvērtējot esošās sadarbības aktualitātes un pārrunājot iespējas to turpmākai attīstībai. Ciemiņi apmeklēja Ogres Centrālās bibliotēkas jauno ēku un iepazinās ar citiem pašvaldības pēdējā laikā īstenotajiem infrastruktūras attīstības projektiem – aizsargmolu pie Ogres upes ietekas Daugavā, jauno gājēju tiltu pār Ogri un Ogres upes aizsargdambi, rekonstruēto Jūlija Alberta Marsona laukumu u.c.
Izstaigājot pilsētas centru, ieklausoties mūzikas dažādībā sanatorijas “Ogre” atjaunotajā ēkā un pilsētas skvērā notiekošajos koncertos, ņemot dalību Ogres garšu festivālā un citos pasākumos, kā arī redzot, cik daudzveidīgas ir svētku ietvaros piedāvātas aktivitātes dažādos pilsētas rajonos, viesi novērtēja gan to, kā ogrēnieši māk organizēt un svinēt svētkus, gan arī to, cik sakopta un skaista ir Ogres pilsēta. Tās straujo attīstību īpaši akcentēja tie delegāciju pārstāvji, kas Ogri apmeklēja jau atkārtoti.
Tā kā administratīvi teritoriālās reformas rezultātā ir mainījušās Ogres novada robežas, ārvalstu ciemiņiem tika piedāvāta iespēja iepazīt arī Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes ievērojamākās vietas. Viņi uzzināja par Sv. Meinarda salā esošās baznīcas vēsturisko nozīmīgumu un Ķeguma HES būvniecību un attīstību laika gaitā, kā arī, apmeklējot Andreja Pumpura Lielvārdes muzeju, izstaigājot Lielvārdes parku un apskatot tur esošās bruņinieku pils drupas, guva priekšstatu par eposa “Lāčplēsis” un Lielvārdes jostas nozīmīgumu latviešu tautai. Arī šajās pilsētās viesi atzinīgi izteicās par to sakoptību, sakārtoto infrastruktūru un krāšņo ziedu rotu.
Jāatzīmē, ka vislielāko iespaidu uz abu valstu delegācijām atstāja jau pieminētais Ogres Centrālās bibliotēkas apmeklējums, kura laikā domes priekšsēdētājs Egils Helmanis un bibliotēkas pārstāvji iepazīstināja viesus ar ēkas būvniecībā un energoefektivitātes nodrošināšanā pielietotajām inovācijām, kā arī ar bibliotēkas dažādo nodaļu un ēkā izvietotās Dzimtsarakstu nodaļas darbu jaunajā mājoklī. Delegāciju dalībnieki guva daudz vērtīgas informācijas, paužot pārsteigumu par ēkas vizuālo pievilcību un būvē izmantotajiem ilgtspējīgajiem risinājumiem.