“Atraitnīšu stādīšanas darbus uzsākām šonedēļ, kas ir nedaudz vēlāk, nekā citus gadus, jo pavasaris šogad ir aukstāks. Atraitnītes jau ir sastādītas puķu kastēs Bērzu alejā, dobēs pie centrālās pašvaldības ēkas, šobrīd stādām dobēs Brīvības ielas promenādē. Prieks par pavasara sīpolpuķēm, kas daudzviet pilsētā jau zied un daudzviet vēl tikai mostas – tīklainie īrisi, dažādu sugu krokusi, hiacintes, tulpes, muskarītes, fritilārijas un citas. Plašs spektrs,” priecājas I.Vjakse.
Nākamie darbi turpināsies, kad kļūs siltāki laikapstākļi – darbinieki apstādīs puķu vāzes un kastes, kas tiks izvietotas uz Līkā tilta, uz apgaismojuma stabiem un citviet.