Ceturtdiena, 09.10.2025 22:25
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 22:25
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 14. aprīlis, 2022 15:36

Ogrē uzsākti apzaļumošanas darbi

ogresnovads.lv
Ogrē uzsākti apzaļumošanas darbi
Ceturtdiena, 14. aprīlis, 2022 15:36

Ogrē uzsākti apzaļumošanas darbi

ogresnovads.lv

Šonedēļ Ogres pilsētā uzsākti apzaļumošanas darbi – pamazām plaukst pavasara sīpolpuķes un dobes sāk rotāt atraitnīšu raibās galviņas. Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres komunikācijas” ainavu būvtehniķe Iveta Vjakse kopā ar kolēģiem Vitu Savičevu, Līgu Danovsku, Andreju Varšiņinu un Ingrīdu Delveri čakli strādā, lai Ogrē ziedētu un ogrēniešus un pilsētas viesus iepriecinātu skaisti stādījumi dobēs un puķu kastēs.

“Atraitnīšu stādīšanas darbus uzsākām šonedēļ, kas ir nedaudz vēlāk, nekā citus gadus, jo pavasaris šogad ir aukstāks. Atraitnītes jau ir sastādītas puķu kastēs Bērzu alejā, dobēs pie centrālās pašvaldības ēkas, šobrīd stādām dobēs Brīvības ielas promenādē. Prieks par pavasara sīpolpuķēm, kas daudzviet pilsētā jau zied un daudzviet vēl tikai mostas – tīklainie īrisi, dažādu sugu krokusi, hiacintes, tulpes, muskarītes, fritilārijas un citas. Plašs spektrs,” priecājas I.Vjakse.

Nākamie darbi turpināsies, kad kļūs siltāki laikapstākļi – darbinieki apstādīs puķu vāzes un kastes, kas tiks izvietotas uz Līkā tilta, uz apgaismojuma stabiem un citviet.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?