Kāpēc ir svarīgi nodot nolietotās riepas?
Pēc AS “AJ Power Recycling” datiem, katru gadu Latvijas tirgū tiek ievesti un novietoti aptuveni 26 tūkstoši tonnu jaunu un mazlietotu riepu, un, pēc spēkā esošajiem noteikumiem, vismaz 80% jeb 21 tūkstotis tonnu būtu jāsavāc un jāpārstrādā, bet ne vienmēr tā notiek. Svarīgs ir jautājums ne vien par grāvī un mežā izmestajām riepām, bet arī par vēsturiskajiem riepu uzkrājumiem, kas gadiem nav nodotas pārstrādei un ilgtermiņā nodara kaitējumu videi.
Šobrīd Latvijā ir izveidojies liels nolietoto riepu uzkrājums, taču jau tagad tiek meklēti reāli risinājumi, lai šo uzkrājumu mazinātu. Turklāt, ja mazināsies nelegāli ievesto riepu apjoms, tad pārstrādes process noritēs daudz ātrāk.
Kā piešķirt riepām otru dzīvi?
Mainot riepu komplektu pret jaunu, nolietotās riepas iespējams atstāt turpat servisā, kur tālāk serviss nodrošina to nogādāšanu atbildīgajiem riepu apsaimniekotājiem un pārstrādātājiem. Ir servisi, kur to iespējams izdarīt bez maksas, taču dažos servisos par riepu nodošanu var tikt prasīta samaksa. Tāpat riepas ir iespējams nodot arī šķiroto atkritumu savākšanas laukumos. Ir laukumi, kur bez maksas var nodot vienu riepu komplektu gadā, taču par katru nākamo riepu var tikt piemērota noteikta samaksa.
AS “AJ Power Recycling” aicina sazināties ar savu auto servisu vai arī vērsties pie reģionālā atkritumu apsaimniekotāja, lai uzzinātu par nolietoto automašīnu riepu nodošanu otrreizējai pārstrādei.
Iespēja nodot nolietotās automašīnu riepas lētāk
AS “AJ Power Recycling” sadarbībā ar SIA “R Recycling”, SIA “Ķilupe” un SIA “Vides serviss” Ogrē, Lielvārdē, Skrīveros, Koknesē un Bauskā piedāvās iedzīvotājiem nodot nolietotās automašīnu riepas par izdevīgāku samaksu. Akcijas periodā no 15. novembra līdz 15. decembrim par samazinātu maksu viens iedzīvotājs varēs nodot līdz pat četrām vieglo automašīnu riepām.
Nolietotās automašīnu riepas par samazinātu maksu tiks pieņemtas SIA “Ķilupe” šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā Akmeņu ielā 43B, Ogrē. Par akcijas laikā samazinātu maksu aicinām iepazīties www.kilupe.lv.
Kāpēc nolietotās riepas nevar izmest sadzīves atkritumos?
Visa veida riepas kā atkritums ir kaitīgas videi, un tās tiek pieskaitītas pie videi kaitīgajiem atkritumiem. Riepas dabiskajā vidē sadalās vairāk nekā 100 gadus, un visu šo laiku dabā var izdalīties dažādas kaitīgas vielas. Turklāt par nolietotu riepu izmešanu dabā var tikt piemērots naudas sods.
Kas notiek ar pārstrādātajām riepām?
Riepu pārstrāde samazina negatīvo ietekmi uz vidi un sniedz iespējas iegūto materiālu izmantot otrreizēji. Pārstrādei savāktās riepas var tikt pārvērstas granulās, kuras plaši tiek izmantotas sporta laukumu segumu ražošanā, celtniecībā, ceļu būvē, dažādu paliktņu, paklājiņu izgatavošanā un citur.