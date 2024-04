Ogrē vēlas pārbūvēt Strēlnieku prospekta segumu

Ogres novada domes deputāti ārkārtas sēdē lēma par dalību Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētajā investīciju projektu konkursā ar projekta pieteikumu par «Ogres valstspilsētas Strēlnieku prospekta seguma pārbūvi» un aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē. Pašvaldības deputāti ir apstiprinājuši minētā investīciju projekta kopējo izmaksu summu 1,45 miljonu eiro apmērā, no kuras valsts aizņēmuma kopējais apjoms ir 85 procenti jeb 1,23 miljoni eiro un pašvaldības budžeta līdzfinansējuma kopējais apmērs ir 15 procentu jeb 217 tūkstoši eiro.



Šobrīd Strēlnieku prospekta tehniskais stāvoklis un satiksmes drošības līmenis ir neapmierinošs. Asfaltbetona seguma brauktuves platums ir no 4,40 līdz 6,30 metru. Laika gaitā transporta slodzes un atmosfēras nokrišņu ietekmē uz brauktuves izveidojušās bedres un iesēdumi.



Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis piebilst, ka minētā prospekta pārbūvi iedzīvotāji gaidījuši jau sen, jo Čakstes prospekta pārbūves laikā pa Strēlnieku prospektu intensīvi pārvietojies smagais transports, kas tā jau slikto ielas segumu vēl vairāk sadrupinājis. Turklāt šeit nav izbūvēta ūdens atvade, līdz ar ko lietusūdens, kas notek arī no estrādes kalna, krājas ceļa malās vai aizplūst uz blakus esošajiem zemes īpašumiem, kur infiltrējas zemē.



«Šis būtu ļoti svarīgs projekts, kas minētajā ielā ļautu sakārtot lietus ūdens kanalizāciju, ko varētu īstenot jau šogad, un nākamgad uzklāt asfaltu,» skaidro E. Helmanis.



Strēlnieku prospektu plānots pārbūvēt posmā no Dārza ielas līdz Jāņa Čakstes prospektam 1,275 kilometru garumā, uzklājot karstā asfalta segumu. Posmā no Dārza ielas līdz veikalam «Kumelītes» brauktuves platums plānots 5,50 metru. No Jāņa Čakstes prospekta līdz minētajam veikalam paredzēta vienvirziena satiksmes iela ar brauktuves platumu 3,50 metru. Gājēju ceļš visā posmā projektēts paralēli brauktuves malai ar karstā asfalta segumu. Nobrauktuves uz privātīpašumiem veidotas esošajos platumos, paredzot asfaltbetona segumu.

