“Sadarbojoties ar Dānijas vēstniecību un aplūkojot viņu veidotās izstādes, kurās redzams, kā Dāņi nonākuši līdz velosipēdiem draudzīgām pilsētām un kā ar to saistītas tēmas tiek mācītas viņu mācību iestādēs, mums ir radušies ļoti daudz jautājumu tieši viņiem, jo visvieglāk ir strādāt ar tiem cilvēkiem un ekspertiem, kas jau ir izgājuši cauri šādiem attīstības procesiem. Mēs Ogrē un Ogres novadā esam izbūvējuši daudzas velo trases un velo celiņus, kā rezultātā palielinās velo plūsma. Palielinoties šai plūsmai, sākam saprast, ka ir jānodala gājēju plūsma no velo plūsmas un rodas jautājumi, kā to paveikt. Es domāju, ka ar ekspertu palīdzību mēs noteikti radīsim atbildes uz šiem un citiem jautājumiem,” savā uzrunā klātesošajiem sacīja Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis.
Egils Helmanis arī atklāja, ka Ogres novadam ir pietiekoši lieli un ambiciozi mērķi izveidot vienotu veloceliņu tīklu maršrutā Ogre - Ķegums - Lielvārde – Jumprava.
Tāpat ir vēlme turpināt strādāt Rīgas virzienā, kā rezultātā jau notikusi tikšanās ar Rīgas domes pārstāvjiem un Salaspils mēru, lai pārrunātu velo celiņu tīklu savienošanu līdz Rīgai.
Savukārt Dānijas vēstnieks pauda patiesu prieku par iespēju atkal, viesoties Ogrē, kā arī norādīja, ka priecājās, ka šī sadarbība tiek noslēgta tieši šogad, kad tiek svinēta 100 gadu jubilejā kopš Latvijas un Dānijas diplomātisko attiecību izveidošanas un 30 gadu jubileja kopš to atjaunošanas.
“Kad es šeit biju pēdējo reizi, man bija iespēja pilsētā apskatīt gan esošo velo infrastruktūru, gan arī nākotnes plānus tās uzlabošanai, un jau toreiz mēs apsolījām, ka atradīsim Dāņu ekspertu ar atbilstošu pieredzi un zināšanām, ko varētu izmantot attīstības plānu realizēšanai. Tas nu ir izdevies šodien. Ir pagājis ilgāks laiks nekā bija plānots, bet mēs priecājamies, ka tas ir izdevies,” uzsvēra Dānijas vēstnieks Latvijā Flemmings Stenders.
Vizītes laikā viesiem tika prezentēts Ogres novads un tā attīstības plāni, kas saistīti ar velo infrastruktūru, kā arī organizēts kopīgs velo izbrauciens pa Ogri, lai kopā ar ekspertu aplūkotu esošo velo infrastruktūru.
Nākamajās dienās līdzīgi velo izbraucieni kopā ar satiksmes infrastruktūras ekspertu notiks arī pa Ogres novadu un tuvējām pilsētām. Pēc infrastruktūras apskates, plānots, ka eksperts sniegs rekomendācijas un savu skatījumu par tās uzlabošanu un veiksmīgāku attīstības plānu realizāciju.