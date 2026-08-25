Ogrē vīrietis skapī ierīkojis narkotiku audzētavu

Šā gada 19. augustā Valsts policija ieguva informāciju par vīrieti, kurš savā dzīvesvietā Ogrē audzē marihuānu. Nākamajā dienā policija ieradās šajā adresē, lai veiktu kratīšanu.
Kratīšanas laikā tika izņemti apmēram 500 grami izžāvētas augu izcelsmes vielas, kas, visticamāk, ir marihuāna, desmit iepakojumu ar sēklām un 14 tukši iepakojumi. Tāpat skapī likumsargi konstatēja vienu marihuānas stādu. Izņemtās vielas ir nosūtītas ekspertīzes veikšanai.
Aizdomās par šo noziedzīgo nodarījumu aizturēts 1991. gadā dzimis vīrietis, kurš iepriekš nav nonācis policijas redzeslokā.
Saistībā ar notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 256. panta pirmās daļas un Krimināllikuma 253. panta pirmās daļas - par narkotiskās vai psihotropās vielas saturošu augu neatļautu sēšanu vai audzēšanu un par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu bez nolūka tās realizēt.
Vīrietim piemērots drošības līdzeklis, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.