Ogrēnieši gatavo ierakumu sveces Ukrainas karavīriem

Specializēto darbnīcu vadītāja Zanda Vītola atklāj, ka iedzīvotāji ir ļoti atsaucīgi, sagādājot sveču izgatavošanai nepieciešamo – sveces un izdegušo sveču galus, kā arī skārda bundžas un kartonu. “Šobrīd, pārkausējot sarūpēto materiālu, ir izgatavotas 260 ierakumu sveces, tās esam sapakojuši 10 kastēs, lai sūtītu uz Ukrainu. Paldies ikvienam par atsaucību un atbalstu! Paldies darbnīcu klientiem par viņu nesavtīgo darbu!” ar prieku un gandarījumu saka Z. Vītola.

Ierakumu sveces Ukrainas karavīriem ir ļoti vajadzīgas gan ūdens uzsildīšanai, gan maltītes pagatavošanai, gan pašu siltumam aukstajos ierakumos vai klajā laukā. Ogrē izgatavotās sveces uz Ukrainu vedīs 26. februārī.

Sociālā dienesta Specializētajās darbnīcās ierakumu sveču izgatavošana turpinās, iedzīvotāji aicināti ziedot to izgatavošanai nepieciešamo izejmateriālu, nogādājot to uz Ogres novada Sociālā dienesta Specializētajām darbnīcām Ogrē, Upes prospektā 16 (2. stāvā) – darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.