Kamēr Ogres novada pašvaldība talkotājiem bija sagādājusi aptuveni 20 konteineru, pie čaklajiem iedzīvotājiem bija devies LTV Ziņu dienests, lai ielūkotos darbu gaitā. “Brīnumainā kārtā uzzināju, pateicoties kaimiņam, un mēs ļoti operatīvi noreaģējām. Paldies, ka mums ir šī iespēja, jo šos lielgabarīta konteinerus pasūtīt ir ļoti dārgi,” atzina ogrēniete Gunta Pēterkopa.
Tika novērots, ka iedzīvotāji pagrabus izmanto gan kā konservu un kartupeļu glabātuves, gan riteņu novietnes. Ogrēnietis Kristaps LTV uzsvēra: “Jāpatīra māja, pagrabi jāsakārto, lai atbrīvotu vietu no vecajām drazām. Diezgan liela atsaucība. Visi ļoti agri sāka darboties no rita.”
Tikmēr cits Ogres iedzīvotājs Jānis vērsa uzmanību uz to, ka pagrabā tiekot krātas daudzas nevajadzīgas lietas: “Ko taupa taupītājs, to laupa laupītājs. Tagad mēs vedam uz konteineriem.” “40 gadu mantojums jāizvāc no pagrabiem, jā, labi, ka ir tāda iespēja,” piebilda uzrunātais Edgars.
Ogres pašvaldības Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītājs Jānis Eglītis tikmēr skaidroja: “Jebkura vieta, kur mēs varam pasargāt savu dzīvību, ir atbilstoša patvertnei. Tas nozīmē, ka šim patvērumam ir jābūt iespējami tuvāk savai dzīvesvietai.”
Kā jau iepriekš vēstīja Ogres novada pašvaldība, pagrabu sakopšana ir viens no vienkāršākajiem un efektīvākajiem veidiem, kā jau laikus sagatavot drošus patvēruma apstākļus. Tīras, sakārtotas un viegli pieejamas telpas krīzes situācijā var kļūt par īstu glābiņu ģimenēm un tuviniekiem.
“Miers ir jānopelna ar darbu, un šodien tas nozīmē būt patiesi gataviem. Ukrainas pieredze mums skarbi atgādina – krīzes pirmajās minūtēs vislielākais glābiņš būs tas, ko būsi sagatavojis savām rokām. Nezaudē laiku, gaidot uz valdību, jo tavi bērni un tava ģimene paļaujas tieši uz tavu rīcību. Iekārto drošu patvērumu savas mājas pagrabā jau šodien, nevis rīt, kad katra sekunde var kļūt izšķiroša. Aiciniet kaimiņus, iztīriet koplietošanas telpas un kļūstiet par drošu atbalstu viens otram – kopā mēs esam nesalaužami. Mums nav tiesību uz vienaldzību, jo šodienas darbs ir mūsu rītdienas drošības garantija,“ tā šo iniciatīvu skaidroja Ogres novada pašvaldības domes Attīstības un infrastruktūras komitejas vadītājs Egils Helmanis.