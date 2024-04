Ogrēnieši un pilsētas viesi varēs vērot svētku salūtu

Ogrē valsts svētku salūts izmaksājis 2500 eiro, piesaistot aptuveni 10 000 skatītāju, ceturtdien Ogres novada domes sēdē informēja pašvaldības pārstāve.

Par salūta organizēšanu bija atbildīgs Ogres novada Kultūras centrs, kas veicis cenu aptauju, uzrunājot trīs uzņēmumus - SIA "Aldi", SIA "Petarde Ltd" un SIA "Piroteks Balt". Ņemot vērā, ka salūts bija paredzēts Daugavas krastā pie vides dizaina objekta "Ogres bāka", uzņēmums "Petarde Ltd" atteicās no pakalpojuma sniegšanas, savukārt "Piroteks Balt" neiesniedza piedāvājuma cenu.

Tādejādi salūta rīkošanas tiesības ieguva uzņēmums "Aldi" par 2500 eiro ar pievienotās vērtības nodokli.

Domes priekšsēdētājs Egils Helmanis (NA) uzsvēra, ka 18.novembrī Ogrē salūtu vērot bija ieradušies aptuveni 10 000 cilvēku ne tikai no Ogres novada, bet arī Rīgas un citām Latvijas vietām, kas bijis ievērojams atbalsts Ogres uzņēmējiem par salīdzinoši zemām izmaksām, proti, 2500 eiro.

Viņš pieļāva, ka varbūt arī citas pašvaldības pēc Ogres piemēra apsver iespēju organizēt salūtu, lai iepriecinātu savus iedzīvotājus, kā arī veicinātu uzņēmējdarbību. Helmanis aicināja opozīcijas deputātus, kuri bija iesnieguši pieprasījumu par salūta izmaksām, "nenodarboties ar mīlestību ar utīm".

Arī domes deputāts Dainis Širovs (NA) atbalstīja ideju par salūta rīkošanu, jo tā ir svētku kulminācija, kas nepieciešama iedzīvotājiem viņu psihoemocionālās veselības uzlabošanai, kas pēdējos gados Covid-19 pandēmijas un kara dēļ ir acīmredzami pasliktinājusies.

Arī gadumijā Ogrē notiks salūts. Sestdien, 31.decembrī, no plkst.21 Ogres novada Kultūras centra Deju zālē būs Jaungada balle, kā arī plkst 24.00 notiks svētku uguņošana no kultūras centra jumta.

No plkst.23 līdz 1.janvāra plkst.1 Jaungada sagaidīšanas pasākums notiks arī Ikšķiles Centra laukumā.