Skolas kolektīvs priecāsies redzēt mērķtiecīgu un neatlaidīgu pedagogu, kuram ir teicamas saskarsmes un sadarbības spējas un vēlme sadarboties kopīgu mērķu sasniegšanai.
Piedāvājam darbu diviem skolotājiem:
sākumskolas skolotājam ar darba līgumu uz nenoteiktu laiku;
sākumskolas skolotājam ar darba līgumu uz pedagoga prombūtnes laiku.
Papildus informāciju par skolu aicinām skatīt skolas mājas lapā www.ogres1v.lv vai rakstot e-pastu skolas direktoram Igoram Grigorjevam ()
Informāciju sagatavoja Ogres 1.vidusskola