Ceturtdiena, 09.10.2025 15:45
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 15:45
Elga, Elgars, Helga
Sestdiena, 20. marts, 2021 10:46

Ogres 1.vidusskola aicina darbā

ogresnovads.lv
Ogres 1.vidusskola aicina darbā
Sestdiena, 20. marts, 2021 10:46

Ogres 1.vidusskola aicina darbā

ogresnovads.lv

Ogres 1. vidusskolā turpinās paaudžu nomaiņa, tādēļ skola piedāvā darbu sākumskolas (1. - 3. klases) skolotājam. Arī nākamajā mācību gadā skolā būs sešas pirmās, otrās un trešās klases. Katrā klasē mācās 20 - 22 skolēni.

Skolas kolektīvs priecāsies redzēt mērķtiecīgu un neatlaidīgu pedagogu, kuram ir teicamas saskarsmes un sadarbības spējas un vēlme sadarboties kopīgu mērķu sasniegšanai.

Piedāvājam darbu diviem skolotājiem:

sākumskolas skolotājam ar darba līgumu uz nenoteiktu laiku;

sākumskolas skolotājam ar darba līgumu uz pedagoga prombūtnes laiku

Papildus informāciju par skolu aicinām skatīt skolas mājas lapā www.ogres1v.lv vai rakstot e-pastu skolas direktoram Igoram Grigorjevam ()
Informāciju sagatavoja Ogres 1.vidusskola
OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?