Skolēni kursa ietvaros apgūst tematu “Inovatīvā ekonomika”, izzinot, kāda ir uzņēmējdarbības loma novadā, valstī un starptautiskā līmenī, kā arī meklējot atbildes, kas ir konkurētspējīga ideja un kādas ir pieejamās atbalsta programmas idejas attīstīšanai.
Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš skolēnus iepazīstināja ar pašvaldības darbu, uzdevumiem, jauniešu līdzdalības iespējām, kā arī jauniešiem saistošiem, aktuālajiem projektiem, ko īsteno pašvaldība. Skolēni ar aizrautību klausījās ieceri par klinšu kāpšanas sienas izveidi ūdenstornī Ogrē, Jauniešu māju Brīvības ielā 40, kas būs kā pulcēšanās un koprades vieta jauniešiem, kā arī jaunās Ogres Valsts ģimnāzijas ēkas projektu, kas durvis skolēniem vērs jau nākamajā mācību gadā.
Infrastruktūras veicināšanas nodaļas projektu vadītājs Ritvars Ozols pastāstīja par MVU (mazo un vidējo uzņēmumu) uzņēmējdarbības atbalsta instrumentiem Ogrē un Latvijā, tai skaitā par Eiropas Savienības fondu finansējumu, atbalsta programmām, kā arī Ogres Biznesa inkubatoru, minot arī vairākus veiksmes stāstus, ar ko lepojas pašvaldība.
Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbale skolēnus iepazīstināja ar sociālo uzņēmējdarbību, kas ir salīdzinoši jauna uzņēmējdarbības nozare Latvijā. Viņa pastāstīja par Ogres novada pašvaldības pieredzi sociālās uzņēmējdarbības veicināšanā, minot vairākus sociālos uzņēmumus, kas šobrīd darbojas Ogres novadā, piemēram, tiešsaistes veikals www.tiptip.lv, kas palīdz senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām realizēt savu produkciju internetā. Vasaras sākumā Ogres vecupes pludmalē darbu uzsāka aktīvās atpūtas nomas punkts “Ogres varde”, ko izveidojis sociālais uzņēmums “Kustības brīvība”. Ēdināšanas jomā Ogres centrā aktīvi rosās sociālais uzņēmums “Zelta liepa Debesu bļodā”.
Jauniešiem kursa ietvaros būs jāizstrādā elektronisks buklets, apskatot kādu no tēmām - uzņēmējdarbības vide Ogrē, atbalsta programmas uzņēmējiem vai eksporta uzņēmumi un iespējas. Kā stāsta kursa pasniedzēja Agnese Slišāne, viesošanās pašvaldībā ir kā atbalsta rīks šī uzdevuma veikšanā. Jaunieši patstāvīgi ievāc informāciju, intervē uzņēmējus, jomas speciālistus, rezultātā informāciju apkopojot elektroniskā bukletā, kas būs jāprezentē mācību stundā.
Ogres 1. vidusskolas skolēni regulāri viesojas Ogres novada pašvaldībā, papildinot izglītības iestādē iegūtās zināšanas ar praktisko pieredzi. Kā norādīja A. Slišāne, šādas tikšanās pašvaldībā, viņasprāt, ir nepieciešamas, lai sekmētu pilsoniskas sabiedrības attīstību. “Mācību procesā ir svarīgi teoriju apgūt caur praksi, tādēļ, ja mēs mācām par pašvaldības lomu, par nodokļu lomu ekonomikā, par valsts un pašvaldības budžetu, ir būtiski skolēnus iepazīstināt ar iestādi, kas par to ir atbildīga. Jauniešiem ir jāzina, kas atrodas Ogres novada domes ēkā, kādi cilvēki šeit strādā. Man prieks, ka tikšanās rezultātā jaunieši arī saņēma iedrošinājumu vairāk līdzdarboties pašvaldības darbā, nebaidīties izteikt savus ierosinājumus vai kritiku.”