Ogres 1.vidusskolas direktores amatā ar 2022. gada 1. martu iecelta Ilze Butevica.
I.Butevicai ir plaša pieredze izglītības jomā. Ilgus gadus viņa strādājusi Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolā kā sociālā pedagoģe, latviešu valodas un literatūras skolotāja, kā arī direktora vietniece izglītības jomā. Šobrīd strādā Rīgas Franču licejā par direktora vietnieci izglītības jomā, kā arī Izglītības kvalitātes valsts dienestā kā akreditācijas eksperte.
Savukārt Ogresgala pamatskolas direktores amatā ar 2022. gada 1. februāri iecelta Vineta Āboltiņa, pašreizējā Ogres novada Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste vispārējās un speciālās izglītības jautājumos. V. Āboltiņai ir vairāk nekā 20 gadu pieredze izglītības jomā, pēdējos astoņus gadus strādājusi Ogres novada pašvaldības Izglītības pārvaldē.
Jau vēstīts, ka Ogres novada pašvaldība 2021. gada oktobrī izsludināja konkursu uz vakanto direktora amatu Ogres 1. vidusskolā, jo iepriekšējam šīs skolas direktoram Igoram Grigorjevam dome uzticēja novada Izglītības pārvaldes vadību. Pērnā gada oktobrī tika izsludināts konkurss arī uz Ogresgala pamatskolas direktora amatu, jo no amata pēc pašas vēlēšanās aizgāja ilggadējā direktore Skaidrīte Butāne.