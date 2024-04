Ogres/Aizkraukles lotes pakalpojumā ievērojams progress – neizpildīto reisu skaits 4% ogrenet.lv

AS Liepājas Autobusu Parka (LAP) komandai šonedēļ izdevies būtiski uzlabot darbības rezultātus. Neizpildīto reisu skaits pēdējās dienas laikā samazināts no 51 uz 14. Šodien neizpildīto reisu skaits ir 4 % no kopējā. Uzņēmums vēlreiz atvainojas pasažieriem un turpina darbības rādītāju uzlabošanu.