Ogres apkārtnē valsts autoceļus uzturēs privāts uzņēmums, kas plāno ieguldīt vairākus miljonus eiro

No 2027. gada oktobra "Vizii Urban" īstenos valsts autoceļu uzturēšanu Ogres un Rīgas teritorijā. "Vizii Urban" noslēdzis piecu gadu līgumus ar VSIA "Latvijas Valsts ceļi" (LVC), kuru kopējā vērtība sasniedz 34 miljonus eiro.
"Vizii Urban" valdes priekšsēdētājs Valdis Purvinskis norāda, ka LVC lēmums atvērt autoceļu uzturēšanas tirgu privātajiem uzņēmumiem ir nozīmīgs solis. Pretendentu interese pirmajās iepirkuma kārtās rāda, ka par šiem darbiem ir iespējama konkurence. Plašāks iepirkumu dalībnieku loks dod pasūtītājam iespēju salīdzināt cenas, pieredzi un piedāvātos risinājumus, lai ceļu uzturēšanai paredzētos līdzekļus izmantotu efektīvāk. Vienlaikus tā ir iespēja attīstīties privātuzņēmumiem, ieguldot tehnikā, paplašinot komandas un liekot lietā pieredzi jau lielākā mērogā.
Uzņēmumam ir gads, lai sagatavotos darbu sākšanai 2027. gada oktobrī, pilnveidojot un paplašinot jau esošos resursus un kapacitāti. Šajā periodā "Vizii Urban" papildinās un pielāgos tehnikas parku, stiprinās komandu ar jauniem speciālistiem, attīstīs nepieciešamo darbu bāzu tīklu un detalizēti izplānos uzturēšanas maršrutus.
Lielāko daļu plānoto investīciju paredzēts novirzīt ceļu uzturēšanas tehnikas papildināšanai. Uzņēmums iegādāsies jaunas kravas automašīnas ar sniega tīrīšanas un kaisīšanas iekārtām, pilnveidos esošo traktortehnikas parku un papildu aprīkos darbu bāzes Ogres un Rīgas apkārtnē.
Ziemā "Vizii Urban" tīrīs sniegu un apstrādās ceļus ar pretslīdes līdzekļiem, bet vasarā veiks seguma remontu, uzturēs ceļmalas, ceļa zīmes un norobežojumus.
"Vizii Urban" atzīmē, ka līdz šim valsts ceļu uzturēšanas darbus Latvijā veicis valstij piederošais uzņēmums AS "LAU Infra grupa". LVC 2026. gadā sāk jaunu uzturēšanas pakalpojumu iepirkumu, dodot iespēju par līgumiem konkurēt arī privātajiem uzņēmumiem.
Jau ziņots, ka iepirkumā par valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbiem Latvijā no 2027. līdz 2032. gadam Rīgas, Ogres, Bauskas, Preiļu un Dagdas apkārtnēs jeb četros no kopumā 19 līgumiem uzvarējuši "Vizii Urban" un "LAU Infra grupa".
Rīgas un Ogres līguma teritorijās uzturēšanas darbus turpmākos piecus gadus nodrošinās "Vizii Urban", bet Bauskas, Preiļu un Dagdas līguma teritorijās - "LAU Infra grupa". Abu uzņēmumu piedāvājumi attiecīgajās daļās bija ar zemāko cenu.
"Vizii Urban" Ogres teritorijas līguma summa ir 9,998 miljoni eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), bet Rīgas teritorijas līguma summa ir 23,993 miljoni eiro bez PVN.
"Vizii Urban" pagājušajā gadā strādāja ar 19,795 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 16,5% vairāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa samazinājās par 0,8% un bija 1,556 miljonu eiro. Uzņēmums reģistrēts 2022. gadā, un tā pamatkapitāls ir 1,936 miljoni eiro.
"CleanR grupas" koncerns pagājušajā gadā strādāja ar 144,524 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 19,3% vairāk nekā 2024. gadā, savukārt koncerna peļņa pieauga par 39,5% un bija 18,789 miljoni eiro.
Kompānija "CleanR grupa" reģistrēta 2014. gadā, un tās pamatkapitāls ir 13,58 miljoni eiro. "CleanR grupas" kapitālā 87,63% pieder Guntara Kokoreviča SIA "TAK Capital", 10,31% īpašnieks ir Harijs Krongorns, bet 2,06% pieder Jurim Gulbim. "CleanR grupa" obligācijas ir iekļautas biržā "Nasdaq Riga".