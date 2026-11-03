Ogres apkārtnes valsts autoceļus turpmāk uzturēs “Vizii Urban”

Ogres novada autobraucēji nākamajā periodā uz valsts autoceļiem redzēs jaunu uzturētāju. VSIA “Latvijas valsts ceļi” (LVC) informēja, ka Ogres līguma teritorijā uzturēšanas darbus turpmākos piecus gadus veiks “Vizii Urban”. Uzņēmuma piedāvājums šajā daļā bija ar zemāko cenu. Ogres teritorijas līguma summa ir 9,998 miljoni eiro bez PVN.
Tas ir būtisks pavērsiens, jo patlaban valsts autoceļu ikdienas uzturēšanu visos 19 līgumos veic “LAU Infra grupa” (iepriekš “Latvijas autoceļu uzturētājs”).
“Vizii Urban” uzvarējis arī Rīgas līguma teritorijā, kur līguma summa ir 23,993 miljoni eiro bez PVN. Savukārt “LAU Infra grupa” turpinās darbu Bauskas teritorijā (8,701 miljons eiro) un Preiļu un Dagdas teritorijā (15,006 miljoni eiro). Līdz ar to uzvarētāji noskaidroti četros no 19 līgumiem.
Ko ikdienas uzturēšana nozīmē autobraucējiem
Valsts autoceļu ikdienas uzturēšana ietver darbus, kas autobraucējiem ir svarīgi ik dienu. Uzturētājs atbild par ceļu stāvokļa pārraudzību un nepieciešamo darbu organizēšanu. Ziemā tas ietver arī ceļu tīrīšanu un kaisīšanu.
Jaunajā periodā 1860 kilometrus valsts autoceļu Latvijā uzturēs komplekso ikdienas uzturēšanas darbu jeb KIUD veidā. No tiem 1739 kilometri ir valsts galvenie autoceļi, bet 121 kilometrs ir reģionālie autoceļi ar augstāko, A uzturēšanas klasi. Šajos ceļos izpildītājs visu diennakti un septiņas dienas nedēļā, arī brīvdienās un svētku dienās, apseko ceļus, kā arī plāno un organizē darbus.
Citviet – sūdzības
Kamēr Ogres teritorijā uzvarētājs ir skaidrs, iepirkums citos reģionos ir apstrīdēts. Iepirkumu uzraudzības biroja informācija liecina, ka sūdzības iesniegtas 11 no 19 līgumu teritorijām.
“LAU Infra grupa” sūdzējusies par iepirkumu Valmieras, Aizkraukles, Jēkabpils, Kuldīgas un Saldus, Balvu un Ludzas, kā arī Rēzeknes teritorijā. Arī SIA “Hagberg” bija iesniegusi sūdzību par šīm sešām teritorijām, bet vēlāk to atsauca. “LAU Infra grupa” iesniegusi sūdzību arī par Dobeles un Tukuma, Jelgavas, Limbažu, Talsu un Ventspils, kā arī Daugavpils teritoriju. Abas “LAU Infra grupas” sūdzības ir pieņemtas izskatīšanai, bet to izskatīšanas termiņš vēl nav noteikts.
Daļa no apstrīdētajām teritorijām robežojas ar Ogres novadu, piemēram, Aizkraukles un Jelgavas teritorija.
Par iepirkumu un uzņēmumiem
LVC skaidro, ka kopš 2022. gada valsts autoceļu ikdienas uzturēšanu iepērk atklātā konkursā. Valsts ceļu tīkls ir sadalīts 19 līgumu teritorijās. Periodam no 2027. līdz 2032. gadam paredzēti vairāki iepirkumi ar esošo teritoriālo dalījumu. Tos izsludina dažādos laikos, tāpēc līgumi stāsies spēkā atšķirīgos brīžos. Katra līguma termiņš ir 60 mēneši jeb pieci gadi.
“LAU Infra grupa” pagājušajā gadā strādāja ar 97,114 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 2,5% vairāk nekā 2024. gadā. Uzņēmuma peļņa pieauga par 6,5% līdz 7,392 miljoniem eiro. Latvijas valstij pieder 88,8% uzņēmuma akciju, bet pārējās 11,2% pieder citiem akcionāriem. Kopš 2026. gada 3. jūlija “LAU Infra grupas” akcijas ir biržas “Nasdaq Riga” oficiālajā sarakstā.