Viņa skaidroja, ka Ogres autoostai statuss mainīts, jo līdz ar Administratīvi teritoriālās reformas stāšanos spēkā Ogrei ir piešķirts valstspilsētas statuss.
Pirms kategorijas maiņas ATD darbinieki veica tās apsekošanu, kuras laikā tika pārbaudīts, vai tā nodrošina visus pakalpojumus, kas atbilst otrajai kategorijai.
Otrās kategorijas autoostai jābūt nodrošinātai iespējai izmantot pasažieru platformas, jānodrošina braukšanas biļešu tirdzniecība; kā arī jābūt iespējai izmantot ar sēdvietām aprīkotu apsildāmu uzgaidāmo telpu, kas pieejama līdz pēdējā reģionālās nozīmes maršruta reisa atiešanai.
Tāpat šīs kategorijas autoostām viegli pieejamā un skaidri saprotamā formā uz platformām un ēkā vai citā vietā jāsniedz informāciju par autobusu kustības sarakstiem, platformu, no kuras atiet un pie kuras pienāk autobuss, autobusa pienākšanas un atiešanas laiku un tā atbilstību kustības sarakstam, pasažieru un bagāžas pārvadāšanas biļešu cenām, vietu skaitu un komforta līmeni autobusā, pasažieru un bagāžas pārvadāšanas kārtību, kā arī par autoostas papildu sniegtajiem pakalpojumiem un to cenām.
Vienlaikus šajās autoostās jānodrošina iespēju izmantot tualeti, jābūt vietai bērna aprūpei un jānodrošina bagāžas uzglabāšana.
Jaunais Latvijas administratīvi teritoriālais iedalījums, kas noslēdz otro pašvaldību reformu pēc valsts neatkarības atjaunošanas, stājas spēka ceturtdien.
Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.