Ogres novada pašvaldībā tika saņemti iesniegumi no divām privātajām pamatskolām – Ikšķiles Brīvās skolas un Ogres Baltās skolas – ar lūgumu piešķirt finansējumu pedagogu darba algām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām vairāku interešu izglītības programmu īstenošanai.
2021. gada 26. augustā pašvaldības domes sēdē tika apstiprināti iekšējie noteikumi, kas nosaka Ogres novada pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības programmu izvērtēšanas un finansēšanas kārtību. Līdz 2021. gada beigām tiks izstrādāti saistošie noteikumi, kas noteikts vienotu kārtību, kādā pašvaldība sniedz atbalstu fiziskām un juridiskām personām, tai skaitā, privātajām izglītības iestādēm, interešu izglītības programmu īstenošanai Ogres novadā.
Sākotnēji privātās izglītības iestādēm sniegta informācija par iespēju ikvienam skolēnam apgūt interešu izglītību ārpus savas izglītības iestādes, izvēloties apmeklēt nodarbības mūzikā, mākslā, sportā pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs vai piedaloties RTU Bērnu un jauniešu universitātes piedāvātajās interešu izglītības programmā, tomēr, ņemot vērā straujo epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanos valstī, kas radījusi būtiskus ierobežojumus interešu izglītības pieejamībai ārpus savas izglītības iestādes, bija nepieciešams rast risinājumu, lai atbalstītu interešu izglītības programmu īstenošanu arī minētajās privātās izglītības iestādēs.
Ikšķiles Brīvā skola lūdza atbalstu piecu interešu izglītības programmu īstenošanai. Četras programmas: “Vācu valoda”, “Spāņu valoda”, Folkloras pulciņš “Brīvie” un “Klusuma stunda” (kopā 10 nodarbības nedēļā) jau tiek īstenotas, drīzumā plānots īstenot piekto interešu izglītības programmu “Kaligrāfija” (4 nodarbības nedēļā). Piemērojot vienotu interešu izglītības programmu īstenošanas finansējuma apmēra aprēķinu pašvaldības un privātajās izglītības iestādēs, četru interešu izglītības programmu “Vācu valoda”, “Spāņu valoda”, Folkloras pulciņš “Brīvie” un “Klusuma stunda” īstenošanai nepieciešamais finansējums interešu izglītības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir 401 eiro mēnesī. Ar 2021. gada 1. novembri, uzsākot īstenot interešu izglītības programmu “Kaligrāfija”, nepieciešamā finansējuma apmērs interešu izglītības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir 561 eiro mēnesī.
Ogres Baltā skola plāno īstenot interešu izglītības programmas “Mākslas pietura” (2 nodarbības nedēļā) un “Sporta pietura” (2 nodarbības nedēļā). Nepieciešamā finansējuma apmērs interešu izglītības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2021.gada 1. novembra ir 160 eiro mēnesī.
Saskaņā ar domes lēmumu biedrībai “Ikšķiles Brīvā skola” par interešu izglītības programmu īstenošanu pamatskolā “Ikšķiles Brīvā skola” laika periodā no 2021. gada 1. septembra līdz 31. oktobrim piešķirta 802 eiro kompensācija, kā arī līdzfinansējums 1122 eiro apmērā interešu izglītības programmu īstenošanai no 2021. gada 1. novembra līdz 31. decembrim.
Savukārt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Pietura ģimenei SIA” piešķirts finansējums 320 eiro apmērā interešu izglītības programmu īstenošanai pamatskolā “Ogres Baltā skola” laika periodam no 2021. gada 1. novembra līdz 31. decembrim.