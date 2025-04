Ogres Centra pamatskola – viena no aktīvākajām skolām "Čē čē čempionātā"

Aktīvākās skolas, no kurām dalībai “Čē čē čempionātā” reģistrēts un mājasdarbs veiksmīgi aizpildīts visvairāk klašu: Siguldas Valsts ģimnāzija (26 klases), Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskola (22 klases), Ogres Centra pamatskola (20 klases), Rīgas Valsts 1. ģimnāzija (20 klases), Jelgavas Valsts ģimnāzija (20 klases), Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija (19 klases), Rīgas Valsts 2. ģimnāzija (19 klases), Mārupes Valsts ģimnāzija (18 klases), Bauskas Valsts ģimnāzija (16 klases), Gulbenes novada vidusskola (16 klases), Dobeles Valsts ģimnāzija (16 klases).

Aktīvākie reģioni, no kuriem saņemts visvairāk klašu pieteikumu un izpildītu mājasdarbu, ir Vidzeme (506 klases), kam seko Rīgas pilsēta (273 klases), Kurzeme (262 klases), Zemgale (196 klases) un Latgale (90 klases), informē festivāla rīkotāji.

““Čē čē čempionāts” ir lielisks piemērs tam, kā jaunieši var praksē attīstīt caurviju prasmes – sadarboties, komunicēt, būt radoši un uzņemties atbildību par saviem lēmumiem. Šī iniciatīva nav tikai vienas dienas pasākums – tā ir ilgtermiņa iespēja mācīties caur pieredzi, saliedēties kā komandai un būt aktīviem kopā ar savu klasi. Es ticu, ka šādi pasākumi stiprina ne tikai jauniešu sociālās prasmes, bet arī viņu piederības sajūtu un uzticēšanos viens otram,” saka izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde.

“Jau 19 gadus “Čē čē čempionāts” pulsē ar skolēnu enerģiju un radošumu. Mums ir patiess prieks, ka Čempionāts ir ne tikai ilglaicīgākā, bet arī viena no skolēnu visgaidītākajām tradīcijām Latvijā. To apliecina arī šogad saņemtais rekordlielais pieteikumu skaits,” stāsta “Tele2” valdes priekšsēdētājs Valdis Vancovičs. “Gandrīz visi - 95% skolotāju – norāda, ka pārmērīga telefona lietošana starpbrīžos un neatļauta to izmantošana mācību stundās rada dažādas problēmas. Ņemot to vērā, šogad čempionāts ar saukli “Uzlādē savu bateriju” ir veltīts aktuālai tēmai – telefonu lietošanai skolās. Proti, mēs aicinām jauniešus domāt par radošiem un interesantiem veidiem, kā pavadīt starpbrīžus skolā bez telefoniem. Čempionāta komanda jau bija apkopojusi 100 idejas, bet jauniešu pirmais uzdevums bija radīt 101. ideju – un viņi to paveica veiksmīgi. Kopumā tika iesniegts gandrīz 1000 ideju, kā starpbrīžos kopā ar klasi izkustēties, socializēties, izklaidēties vai darboties radoši un intelektuāli – nevis sēdēt telefonā.”

Kā jau iepriekš ziņots, “Čē čē čempionāts” sadarbībā ar Latvijas Universitātes profesori Zandu Rubeni un uzņēmumu “Tele2” ir izstrādājis telefonu lietošanas etiķeti skolās. Šī etiķete var kalpot kā vērtīgs atbalsta instruments, ņemot vērā, ka Saeima ir apstiprinājusi aizliegumu izmantot telefonus 1. līdz 6. klašu skolēniem, kas stāsies spēkā ar nākamo mācību gadu. Taču, lai šādi noteikumi veiksmīgi darbotos skolas ikdienā, būtiska ir arī vecāko klašu skolēnu un skolotāju iesaiste, norāda festivāla organizatori.

“Čē čē čempionāts” ir paredzēts klašu komandām no 6. līdz 12. klasei, sacensībām norisinoties trīs klašu grupās: 6.–7., 8.–9. un 10.–12. klase. Sacensības notiek trīs posmos – pieteikšanās, pusfināls un fināls. Čempionāta fināls, kurā par vērtīgām balvām un ceļojošo kausu vairāku dienu garumā – 22., 23. un 24. maijā – sacentīsies ap 12 000 bērnu un jauniešu no visas Latvijas, notiks klātienē Bauskā.

“Tele2” aptauja tika veikta sadarbībā ar “Norstat” 2024. gada augustā. Kopumā tajā piedalījās 505 skolas vecuma bērnu vecāki, 306 bērni vecumā no 12 līdz 18 gadiem, kā arī 109 skolotāji.