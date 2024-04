Ogres Centrālā bibliotēka 2021. gada labāko būvju skaitā

Saņemot balvu, Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis ar prieku atzina, ka, īstenojot šo projektu, pašvaldībai paveicās ar arhitektiem un arhitektiem paveicās ar pasūtītāju. “Galvenais ir nenogriezt kādam spārnus, ļaut lidot. Novēlu, lai jums, kas būvē un kas projektē, vienmēr būtu tikpat labi pasūtītāji, kā mēs no Ogres, kas ļauj lidot un ļauj piepildīties sapnim,” vēlēja E.Helmanis. Priekšsēdētājs arī atgādināja – lai jaunas bibliotēkas ēkas celtniecībai piesaistītu finansējumu, kā viens no galvenajiem nosacījumiem bija dubultot bibliotēkas apmeklētāju skaitu pēc tās celtniecības. Lai arī sākumā saņemti viedokļi, ka tas nu gan nebūs iespējams, jau šobrīd šis nosacījums ir sasniegts – sabiedrībai ir radīta mūsdienīga un moderna bibliotēka, kuras pakalpojumus izmanto aizvien vairāk cilvēku – gan mazi, gan lieli.

Ēkas būvniekiem uzņēmuma Abava spelcbalvu no Collomix zīmola pasniedza skates žūrijas pārstāvis, projekta īstenotāji saņēma arī VAS “Valsts nekustamie īpašumi” specbalvu, ko pasniedza uzņēmuma pārstāvis Māris Slaidiņš, paužot cerību, ka līdz ar Ogres bibliotēkas jaunās ēkas būvniecību ir likts pamatakmens Latvijas nākotnes būvniecībai, un atzina, ka izdevies īstenot lielisku projektu, ar ko lepoties ne tikai Ogrē un Latvijā, bet arī ārpus mūsu valsts.

Savu simpātiju balvu pasniedza arī skates galvenā partnera, uzņēmuma Ceresit pārstāvji, kuri atzina, ka, apskatot ēku, ir skaidrs, ka arhitekts tajā ir ieguldījis visu savu entuziasmu un strādājis no sirds, un inovatīvo risinājumu kopums, apvienojot pasūtītāju vēlmes un būvnieka zināšanas un spējas, arī bijis iemesls, kāpēc uzņēmuma pārstāvji izvēlējušies savu balvu pasniegt tieši Ogres bibliotēkas projektam. “Lai ikkatrā pilsētā būtu šāda vieta, kur satikties visa gadagājuma cilvēkiem – jauniem un veciem,” vēlēja skates atbalstītāji.

Skates Gada labākā būve Latvijā 2021 laureāti

Nominācijā Ainava balvas pasniedza ekonomikas ministre Ilze Indriksone:

1.vieta Ķemeru parka pārbūve un restaurācija Jūrmalā;

2.vieta: Bērnu atpūtas un rotaļu laukuma Uzvaras parkā Jelgavā; Valmieras sporta un aktīvās atpūtas parks Mežs;

3.vieta: Zinātnes un inovāciju centrs Vizium Ventspilī;

Atzinība: Valgas – Valkas dvīņu pilsētas centra laukums.

Labākos BIM objektus apbalvoja Dmitrijs Kots, Valsts nekustamo īpašumu Būves informācijas modelēšanas un vadības daļas vadītājs:

1.vieta: Daudzstāvu dzīvojamo ēku projekts Kaivas ielā 48, Rīgā;

2.vieta: Dzīvojamā kvartāla Merks Viesturdārzs 3.kārtas māja Rūpniecības ielā, Rīgā;

3.vieta: Daudzstāvu dzīvojamo ēku projekta 1.kārta Rīgā, Lucavsalas ielā 5.

Nominācijas Koka būve laureātus sveica ugunsaizsardzības eksperts Edvīns Grants, Būvkonstrukciju projektētāju asociācijas valdes loceklis, Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūta pārstāvis:

1.vieta: Ogres Centrālā bibliotēka;

2.vieta: Latvijas arhitektu un inženieru būve Dānijā – elektroauto uzlādes stacija Kopenhāgenas iekšpilsētā Frederiksbergā;

3.vieta: Jaunmārupes bērnudārzs;

Atzinības: Latvijas valsts mežu Zemgales reģiona klientu centrs Jelgavā, Rīgas ielā 54A; Laivu māja Ventspils Piejūras brīvdabas muzejā.

Nominācijas Restaurācija laureātus apbalvoja Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes dekāns Uģis Bratuškins:

1.vieta: Hoijeres kundzes viesnīcas pārbūve par muzeju Kungu kvartālā Liepājā;

2.vieta: Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles torņa koka konstrukciju remonts un skārda seguma maiņa;

3.vieta: Smiltenes evaņģēliski luteriskā baznīca;

Atzinības: Lielvircavas muižas kungu nama 2.stāva atjaunotās telpas Platones pagasta Jelgavas novadā; Ēkas pārbūve par dienesta viesnīcu Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 92.

Nominācijas Dzīvojamā jaunbūve laureātu sveica Leonīds Jākobsons, Latvijas Būvmateriālu ražotāju asociācijas izpilddirektors:

Atzinība: projekts Divi krasti Ķengaraga ielā Rīgā.

Labākās Inženierbūves apbalvoja Elmārs Daniševskis no Transportbūvju inženieru asociācijas:

1.vieta: Ziemeļu mols Ventspils ostā;

2.vieta: Marijas ielas pārbūve Smiltenē;

3.vieta: Tramvaju sliežu rekonstrukcija no Vienības līdz Stacijas ielai, 18.Novembra ielas un Ventspils ielas krustojuma pārbūve Daugavpilī;

Atzinības: Viestura ielas pārbūve Jēkabpilī; Mēmeles ielas pārbūve Bauskā.

Nominācijā Pārbūve laureātus apbalvoja Raimonds Eizenšmits, Latvijas Būvinženieru savienības valdes priekšsēdētājs:

1.vieta: Vidzemes slimnīcas Neiroloģijas nodaļa un Insulta vienība Valmierā;

2.vieta: Daugavpils dzimtsarakstu nodaļas ēka ar paaugstinātu energoefektivitāti;

3.vieta: Smiltenes vidusskolas pārbūve; Tukuma 2.vidusskolas pārbūve;

Atzinība: Okupācijas muzeja pārbūve un piebūve Nākotnes nams Latviešu strēlnieku laukumā Rīgā.

Nominācijā Publiska jaunbūve – Ražošanas ēka labākos sveica Gunārs Valdmanis, Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas izpilddirektors:

1.vieta: noliktavu komplekss Loģistikas parks A6 Maskavas ielā 462, Rīgā;

2.vieta: Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārta sadzīves atkritumu poligonā Getliņi; SIA Dzelzsbetons MB ražotne Liepājā;

3.vieta: AS Balticovo ražošanas komplekss Bauskas novada Iecavas pagastā; Daudzstāvu autostāvvieta Daibes ielā 27, Mārupē.

Nominācijas Publiska jaunbūve labākos objektus apbalvoja skates žūrijas vadītājs Normunds Grinbergs, Latvijas Būvnieku asociācijas valdes priekšsēdētājs:

1.vieta: Ogres Centrālā bibliotēka;

2.vieta: Mežaparka Lielās estrādes pārbūves posms B2;

3.vieta: Zinātnes un inovāciju centrs Vizium Ventspilī;

Atzinība: Sociālo pakalpojumu centrs Limbažos.

Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācija titulu Gada būvkonstruktoru 2021 piešķīra Ērikam Pungam no SIA Sitera, īpaši uzteicot inženiera darbu Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātņu un IT fakultātes un publiskās auditorijas ēkas jaunbūvē. Balvu pasniedza 2020.gada labākais būvkonstruktors Kaspars Kurtišs no Būvkonstrukciju projektētāju asociācijas.

Labāko objektu radītāji saņēma balvas – simboliskās arkas, plāksnes ar titula apliecinājumu, gadagrāmatu ar visu pieteikto būvju attēliem un informāciju, kā arī bērnu zīmējumu konkursa Mana novada dārgakmens – jaunā būve uzvarētāju darbiem. Vairāki objekti un pasūtītāji saņēma žūrijas uzslavas, skates atbalstītāju un partneru simpātiju balvas. Zīmējumu konkursa laureātus skates rīkotāji sveiks piektdien, 26.augustā, līdz ar balvu pasniegšanu aicinot uz Nacionālā mākslas muzeja apskati.

