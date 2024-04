Ogres Centrālā bibliotēka atpazīstama arī Baltijas mērogā

Septembrī uzņemtā bibliotekāru delegācija no Igaunijas – Sāremā un Hijumā salām –, priecājās par pilsētas pērli, novērtējot bibliotēkas arhitektūru, kā arī telpu funkcionalitāti.

Savukārt Vīlandes pilsētas viesi no Igaunijas ar interesi apskatīja bibliotēkas ēku šī gada jūnijā. Viesi iepazinās ar Ogres Centrālās bibliotēkas pieredzi darbā ar bērniem un jauniešiem, novadpētniecības darba aspektiem, kā arī bibliobusa darbības principiem.



Arī ciemiņi no Ogres novada pašvaldības sadraudzības pilsētām Hāpsalu un Jehvi, šogad ciemojoties Ogrē, atzinīgi novērtējuši mūsdienīgo pilsētvides objektu un pilsētas attīstības gaitu.

Šogad jaunā bibliotēka uzņēmusi 13 ārzemju grupas no Igaunijas, Somijas, Zviedrijas un Polijas, Moldovas, Ukrainas. Drīzumā pieteikts arī lietuviešu grupas apmeklējums, kā arī ieplānots uzņemt vairākas igauņu ekskursantu grupas. Tāpat vēl pieteikta viesošanās no Zviedrijas.



Vērojot arvien augošo ārzemju grupu interesi, jau tagad varam būt gandarīti par to, ka iespaidīgā būve kļūst par vienu no nozīmīgākajiem ārvalstu viesu piesaistes enkurobjektiem Ogres novadā.

Pozitīvi vērtējams tas, ka igauņi, kuru valstī vērojama strauja attīstība tehnoloģiju un inovāciju jomā, novērtē Ogres pilsētas attīstības tempus un izvēlas to kā paraugu, kuru vērts apmeklēt. Priecājamies par lielo kaimiņu interesi un gaidām ciemos ikvienu, kas vēl nav apskatījis Baltijas modernāko bibliotēku.



Ar savu stratēģisko redzējumu, izceļot iniciatīvas, kas ir pozitīvi veicinājušas pilsētas pārveidi, Ogre arī turpmāk atbalstīs ilgtspējīgu un mūsdienīgu inovāciju ieviešanu, kļūstot par piemēru pilsētām ne tikai Latvijā, bet arī Baltijā.



Par bibliotēku



Ogres Centrālā bibliotēka kalpo kā daudzfunkcionāls kultūrizglītības centrs, kurā atrodas bibliotēka un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļa. Ēka ir koka būve, tā ir Latvijā viena no pirmajām sabiedriskajām ēkām, kuras pamatā ir līmētā masīvkoka konstrukcijas un lielākā pasīvā publiskā koka konstrukciju celtne Latvijā, kas būvēta pēc ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Šogad Ogres Centrālā bibliotēka ieguva 1. vietu konkursā “Energoefektīvākā publiskā ēka Latvijā 2023”.



Konkursā “Ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā, dizainā 2020” Ogres Centrālās bibliotēkas projekts ieguva 1.vietu nominācijā “Ilgtspējīgākais projekts 2020”. Ogres Centrālās bibliotēkas ēka 2021.gadā kļuvusi arī par skates “Gada labākā būve Latvijā 2021” laureāti nominācijās "Koka būve" un "Publiska jaunbūve". Konkursā “Latvijas Būvniecības gada balva 2021” grand prix balva piešķirta Ogres Centrālās bibliotēkas jaunbūvei. Ogres Centrālā bibliotēka izvirzīta Starptautiskās bibliotēku asociācijas un institūcijas federācijas (IFLA) gada balvai un bija viena no četrām pretendentēm uz titulu Gada publiskā bibliotēka 2022.