Konkursu organizē biedrība Building Design and Construction council sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Valsts būvniecības kontroles biroju.
Konkursa mērķis ir popularizēt esošus un nākotnes objektus un idejas, kuru sākotnējā vērtība ilgtermiņā nemazinās, kuru funkcionalitāte un struktūra ir vērsta uz nevainojamu kalpošanu sabiedrības labā desmitiem gadu vai arī ir veikta pārdomāta esošu objektu atjaunošana.
Ogres novada pašvaldība pēdējo gadu laikā konkursam regulāri piesaka kādu no pašvaldībā realizētajiem infrastruktūras projektiem, piemēram, pērn nominācijā “Ilgtspējīgākais projekts” tika pieteikts Ogres Centrālās bibliotēkas ēkas projekts, kurš ieguva 1. vietu.
Šogad konkursam “Ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā, dizainā 2021” nominācijā “Labiekārtojums” pašvaldība pieteica projektu “Ogres pilsētas centrālais skvērs” – konkursa žūrija, izvērtējot īstenoto projektu, tam ir piešķīrusi 1. vietu.
Ogres pilsētas vēsturiskās apbūves teritorijā esošā skvēra pārbūves idejas tapšanā pašvaldība bija iesaistījusi studentus, jaunos ainavu arhitektus, latvisko dzīvesziņu principu pielietošanu skvēra pārbūves koncepcijas izstrādē konsultācijas sniedzis latviešu grafikas dizainers un mākslinieks Valdis Celms.
Centrālā skvēra pārbūves projektu izstrādāja SIA “Ainavu projektēšanas darbnīca ALPS", būvuzraudzību veica SIA “Akorda” – būvuzraudzība. Būvdarbi norisinājās 3 kārtās: 1. kārtā paredzētos darbus veica SIA “TILTS”; 2. kārtā – SIA “CEĻINIEKS 01”; 3 kārta – SIA “MT SĒTA”.
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis pateicās žūrijai par nozīmīgā infrastruktūras objekta augsto novērtējumu, projektētājiem – par radošumu mūsdienīga pilsētvides objekta projekta izstrādē un darbu veicējiem – par projekta praktisko realizēšanu.
Domes priekšsēdētājs, atskatoties uz skvēra pārbūves ideju tapšanas procesu, pieminēja jauno arhitekti Agnesi Krūmiņu ar viņas radošajiem priekšlikumiem; diemžēl liktenis ir bijis skarbs, un Agnese pāragri aizsaukta mūžībā. Pēc E. Helmaņa aicinājuma pasākuma dalībnieki ar klusuma brīdi godināja Agneses piemiņu.
Skvēra pārbūves darbu rezultātā 9892 kvadrātmetru platībā izveidota labiekārtota teritorija Ogres pilsētas vēsturiskās apbūves rajonā – izbūvēta multifunkcionāla skatuve, digitālo strūklaku ansamblis, izveidots mūsdienīgs labiekārtojums ar “zaļo” lietus ūdens novadīšanas risinājumiem, veikta skvēra apgaismojuma sistēmas pārbūve, bruģa seguma pārbūve, izbūvēti soli, velostatīvi, atkritumu urnas, šūpoles, informācijas stends ar skārienjūtīgu ekrānu, izbūvēta sabiedriskā tualete. Papildus projektā paredzētajiem darbiem skvērā ir uzstādīts mūsdienīgs dzeramā ūdens brīvkrāns.
Centrālais skvērs tiek izmantots visos gadalaikos, tā ir iecienīta vieta kultūras pasākumu norisei, dažādu mērķauditoriju pasākumiem, to ir iecienījuši ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī pilsētas viesi no tuvākas un tālākas apkaimes.
Konkursa “Ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā, dizainā 2021” noslēguma pasākuma dalībnieki iepazinās ar Ogres Centrālās bibliotēkas jauno ēku, E. Helmanis pastāstīja par jaunas bibliotēkas būvniecības ieceres virzību – no idejas līdz praktiskai realizēšanai –, par Rīgas Tehniskās universitātes studentu iesaisti šajā procesā, īpaši uzsverot toreizējā studenta, nu jau profesionāla arhitekta Rūda Rubeņa ieguldījumu – viņa izstrādātais diplomdarbs, beidzot Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultāti, ir materializējies mūsdienīgā Ogres Centrālās bibliotēkas ēkā Ogres pilsētas centrā, kas kopš šī gada augusta ir atvērta gan bibliotēkas apmeklētājiem, gan Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļas klientiem.