Ogres novada pašvaldība aicina jebkuru interesentuapmeklēt darbu prezentēšanas pasākumu šī gada 17. decembrī no 10.00 līdz 12.00 Ogres Centrālās bibliotēkas konferenču zālē, kur darbus izrādīs LBTU studenti un asoc. profesore Aija Ziemeļniece.
Kopā tiek izstrādātas un tiks prezentētas apmēram 13 vīzijas Lēdmanes ūdens tornim kā būves arhitektūras koncepcijas ar funkcionālo pielietojumu variantiem, piemēram:
- Ūdenstornis kā militārās aviācijas zinātņu centrs;
- Ūdenstornis kā mākslas ekspozīcijas vieta un Ukrainas kara muzejs;
- Tornis kā Lēdmanes ciema identitātes un iekšzemes bākas vieta;
- Torņa komplekss kā Lēdmanes tehnoloģiju un radošuma zona;
- Tornis kā aktīvā sporta un atpūtas zona.
- Izstrādes gaitā tiek risināti konceptuāli risinājumi būves infrastruktūras izveidošanai un ērtai gājēju un transporta plūsmas un sabiedriskās transporta (pieturvietas Lēdmane) aprites organizēšanai teritorijā.
Ūdenstorņa vīzijas izstrāde ir īpaši aktuāla, jo tā sniedz iespēju saglabāt un atjaunot nozīmīgu industriālā mantojuma objektu, vienlaikus pielāgojot to mūsdienu vajadzībām. Projekts veicinās arī vietējās identitātes stiprināšanu un tūrisma potenciāla attīstību Lēdmanes pagastā.