Ceturtdiena, 20.11.2025 17:16
Anda, Andīna
Ceturtdiena, 20.11.2025 17:16
Anda, Andīna
Ceturtdiena, 20. novembris, 2025 16:20

Ogres Centrālajā bibliotēkā studenti prezentēs Lēdmanes ūdenstorņa nākotnes ieceres

ogresnovads.lv
Ogres Centrālajā bibliotēkā studenti prezentēs Lēdmanes ūdenstorņa nākotnes ieceres
Foto: Ogres novads
Ceturtdiena, 20. novembris, 2025 16:20

Ogres Centrālajā bibliotēkā studenti prezentēs Lēdmanes ūdenstorņa nākotnes ieceres

ogresnovads.lv

Tuvojas noslēgumam Latvijas Biozinātņu un Tehnoloģiju universitātes (LBTU) Meža un vides zinātņu fakultātes Ainavu arhitektūras un vides inženierijas institūta studentu darbs pie Lēdmanes ūdenstorņa nākotnes attīstības vīzijas izstrādes.

Ogres novada pašvaldība aicina jebkuru interesentuapmeklēt darbu prezentēšanas pasākumu šī gada 17. decembrī no 10.00 līdz 12.00 Ogres Centrālās bibliotēkas konferenču zālē, kur darbus izrādīs LBTU studenti un asoc. profesore Aija Ziemeļniece.

Kopā tiek izstrādātas un tiks prezentētas apmēram 13 vīzijas Lēdmanes ūdens tornim kā būves arhitektūras koncepcijas ar funkcionālo pielietojumu variantiem, piemēram:

  • Ūdenstornis kā militārās aviācijas zinātņu centrs;
  • Ūdenstornis kā mākslas ekspozīcijas  vieta un Ukrainas kara muzejs;
  • Tornis kā Lēdmanes ciema identitātes un iekšzemes bākas vieta;
  • Torņa komplekss kā Lēdmanes tehnoloģiju un radošuma zona;
  • Tornis kā aktīvā sporta un atpūtas zona.
  • Izstrādes gaitā tiek risināti konceptuāli risinājumi būves infrastruktūras izveidošanai un ērtai  gājēju un transporta plūsmas un sabiedriskās transporta (pieturvietas Lēdmane) aprites organizēšanai teritorijā.

Ūdenstorņa vīzijas izstrāde ir īpaši aktuāla, jo tā sniedz iespēju saglabāt un atjaunot nozīmīgu industriālā mantojuma objektu, vienlaikus pielāgojot to mūsdienu vajadzībām. Projekts veicinās arī vietējās identitātes stiprināšanu un tūrisma potenciāla attīstību Lēdmanes pagastā.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?