Ogres Centrālās bibliotēkas darba laiks svētkos

Informējam par Ogres Centrālās bibliotēkas darba laiku Lieldienu nedēļā.

Ceturtdien, 14. aprīlī, bibliotēka atvērta līdz 18.00.
No piektdienas, 15. aprīļa, līdz pirmdienai, 18. aprīlīm, – bibliotēka slēgta.


Priecīgas Lieldienas!

Informāciju sagatavoja Aija Bremšmite, Ogres Centrālās bibliotēkas galvenā bibliotekāre

