Ceturtdien, 14. aprīlī, bibliotēka atvērta līdz 18.00.
No piektdienas, 15. aprīļa, līdz pirmdienai, 18. aprīlīm, – bibliotēka slēgta.
Priecīgas Lieldienas!
Informāciju sagatavoja Aija Bremšmite, Ogres Centrālās bibliotēkas galvenā bibliotekāre
