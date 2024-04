Ogres “DOMS” viesojas labdarības veikalā “Hopen” un atskatās uz sniegto palīdzību Ukrainas ģimenēm

Ogres “DOMS” iniciatīva sadarbībā ar labdarības veikalu “Hopen” un “Global Baltic Inititative” martā organizēja akciju Zaporižjes ģimeņu atbalstam, savācot kopā ar rīdziniekiem 70 pārtikas pakas, kuras banānu kastes tika nogādātas frontes zonā dzīvojošajiem ukraiņiem. Nelielu video un bildes no akcijas varēs redzēt sarunas podkāsta ietvaros.



Labdarības veikals “Hopen” jau 12 gadus piedāvā savā dažādas otrreizējās lietošanas preces gan no Skandināvijas, gan no Latvijas, izmantojot gūto peļņu dažādos sociālos projektos. Tāpat veikals sadarbojas ar dažādām valsts iestādēm, lai dotu iespēju strādāt arī cilvēkiem no sociāli pagrūtinošiem apstākļiem. Patreiz darbojas trīs “Hopen” veikali – viens Ogrē un divi Rīgā (Āgenskalnā un Imantā).



Gaidāmo podkāstu vadīs mācītājs Dainis Pandars un saruna norisināsies izmantojot domino spēles elementus – noliekot savu kauliņu viens sarunas dalībnieks vari uzdot jebkuru jautājumu otram dalībniekam. Tādā veidā veidojas ne tikai dinamisks dialogs, bet sarunas beigās būs iespēja arī noskaidrot domino spēles uzvarētāju.



Šī podkāsta epizode ir tapusi Sadarbībā ar Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas projekta “Podcasting-based social impact learning environment” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma.



