Ar ierosinājumu piešķirt A. Ausjukai pašvaldības apbalvojumu domē vērsās Suntažu Kultūras nama vadītāja Dzidra Sproģe.
Ar kultūras jomu A. Ausjuka dzīve ir saistīta kopš 1974. gada oktobra, strādājot par mākslinieciskās daļas vadītāju Ogres rajona kultūras namā, Ogres Tautas namā, Ogres kultūras namā, vadot Ogres estrādi, strādājot par kultūras darba koordinatori Ogres novada pašvaldībā.
A. Ausjuka vairākkārt ir bijusi Ogres pilsētas svētku režisore, konkursu "Mis un Misters", "Dāma un kungs", "Vecmāmiņas pūra lāde", "Ogres dvīņi" režisore, starpnovadu deju svētku "Ikšķiles sadancis" režisore, Ogres novadnieka, aktiera Edgara Liepiņa piemiņas pasākumu organizatores un producente, valsts senioru un vidējās paaudzes deju kolektīvu svētku un vēl daudzu citu kultūras pasākumu organizatore un režisore. Pēc A. Ausjukas iniciatīvas Ogrē tika uzsākts interesants pasākumu cikls "Personības mūsu vidū", radot iedzīvotājiem tikties ar ogrēniešiem, kuri pilsētas un novada vārdu nesuši pasaulē.
Pateicoties A. Ausjukai, savulaik tika izdota grāmatiņa par kultūras darbinieci, kādreizējo Ogres rajona kultūras nama vadītāju Vilmu Milleri un daudzu kultūras darbinieku skolotāju. A. Ausjuka saka: "Es vienmēr esmu teikusi, ka man ir divas augstākās izglītības – Latvijas valsts Konservatorijas un Millerītes skola, jo to, ko iemācīja viņa, nevienā skolā neapgūt."