Visās projektā paredzētajās ielās tika veikta līdzšinējo ielu gaismekļu, kopskaitā 920, demontāža, to vietā uzstādot LED gaismekļus ar gaismas spēju no 37 W līdz 137 W, kā arī viedo tehnoloģiju ieviešana – kontroliera uzstādīšana katrā gaismeklī, no kuriem 460 ir ar kustību sensoru, 2 video detektoru un 2 sakaru iekārtu uzstādīšana autotransporta plūsmas intensitātes noteikšanai.
Lai gan Covid-19 izraisītās pandēmijas dēļ aizkavējās gaismekļu piegāde, projekts tika pabeigts pirms līgumā noteiktā termiņa – līdz 2020. gada 30. novembrim visi šajā projektā paredzētie darbi bija izpildīti.
Kā jau informēts agrāk, atjaunotajā apgaismojuma sistēmā apgaismojuma līmenis ir piemērots transporta un gājēju plūsmai, katrs gaismeklis ir aprīkots arī ar kustību sensoriem un ir individuāli vadāms, tādējādi nodrošinot atgriezenisko saiti no katra gaismas ķermeņa.
Viedo tehnoloģiju ieviešana ielu apgaismojumā ļaus samazināt elektroenerģijas patēriņu, operatīvi saņemt informāciju par traucējumiem apgaismojuma sistēmas darbībā, kā arī būtiski samazināsies apkalpošanas un uzturēšanas darbiem nepieciešamās izmaksas, apkalpošanas darbus varēs precīzāk plānot, apkalpošanas gadījumā nebūs jāieslēdz visas līnijas apgaismojums, kā tas ir šobrīd, bet varēs ieslēgt individuālus gaismas ķermeņus. Arī gaismekļa dzīves cikls tiek būtiski pagarināts, jo tas tiek darbināts ar samazinātu jaudu.
Saskaņā ar aplēsēm elektroenerģijas ietaupījums viedo tehnoloģiju ieviešanas rezultātā un uzstādot LED tehnoloģiju gaismekļus, pilnā darba režīmā elektroenerģijas patēriņu plānots samazināt par aptuveni 25 procentiem, savukārt diennakts tumšajā laikā, veicot dimēšanu (gaismas intensitātes regulēšanu), plānots ietaupīt vēl papildu 30 – 50 procentus no LED jaudas.