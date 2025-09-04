Ogres Invalīdu biedrība 4. septembrī aicina uz nodarbību „Dejas sēdus”

Ir pasūtīts un iegādāts inventārs – palīglīdzekļi, papildinot Ogres invalīdu biedrības krājumu un esošo palīglīdzekļu bāzi. Šos palīglīdzekļus nepieciešamības gadījumā varēs izsniegt pēc pieprasījuma.
Biedrība informē, ka šī gada septembrī būs apmācību seminārs par inventāra pareizu izmantošanu un lietošanu, un par deju nodarbību sēdus – vingrošanu, profesionāla trenera vadībā.
„Dejas sēdus” nodarbība notiks 4. septembrī plkst. 11.00 Sociālā dienesta zālē. Būs lieliska iespēja pavingrot. Laipni lūgti!