Ogres Invalīdu biedrība 4. septembrī aicina uz nodarbību „Dejas sēdus”

Foto: Ogres novads
Ogres Invalīdu biedrība ir uzsākusi projekta „Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām pasniedzam roku” realizāciju. Šo projektu „R.A.D.I. – Ogres novadam” atbalsta un finansē Ogres novada pašvaldība.

Ir  pasūtīts un iegādāts  inventārs – palīglīdzekļi, papildinot Ogres invalīdu biedrības krājumu un esošo palīglīdzekļu bāzi. Šos palīglīdzekļus nepieciešamības gadījumā varēs izsniegt pēc pieprasījuma.

Biedrība informē, ka šī gada septembrī būs apmācību seminārs par inventāra pareizu izmantošanu un lietošanu, un par deju nodarbību sēdus – vingrošanu, profesionāla trenera vadībā.

„Dejas sēdus” nodarbība notiks 4. septembrī plkst. 11.00 Sociālā dienesta zālē. Būs lieliska iespēja pavingrot. Laipni lūgti!

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
