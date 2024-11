Ogres, Jēkabpils, Valmieras un Preiļu apkārtnē autoceļi apledo

Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Vidzemes šosejas (A2) posmā no Cēsu pagrieziena līdz Raunas pagriezienam, uz Valmieras šosejas (A3) posmā no Stalbes līdz Valmierai, uz Daugavpils šosejas (A6) posmā no Ogres līdz Jēkabpilij, uz autoceļa Grebņeva-Rēzekne-Daugavpils-Medumi (A13) posmā no Rušeņicas līdz Špoģiem, kā arī uz valsts reģionālā autoceļa Tīnūži-Koknese (P80) posmā no Rīgas apvedceļa līdz Skrīveru pagriezienam.

Autovadītājiem jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot piesardzīgu distanci.

Kompānijā arī norāda, ka uz autoceļiem var veidoties tā saucamais melnais ledus, kas ir neredzams, un autovadītājs to sajūt tikai sākot veikt manevrus ar mašīnu - bremzējot, manevrējot ar stūri un pedāļiem.